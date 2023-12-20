Александр Большунов: «Сегодня сложно гонка далась. В конце погода поменялась, подморозило, лыжи не держали, пришлось функционально работать»

Большунов прокомментировал победу в гонке на 10 км классикой на Кубке России.

выиграл классическую «разделку» на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

«Сегодня сложно гонка далась. Даже по работе лыж. Работали хорошо, но в конце погода поменялась, подморозило, лыжи не держали, пришлось функционально работать. Очень тяжелая гонка», – сказал Большунов.