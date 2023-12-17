Устюгов о том, почему не выступает на КР: «Не готов навязывать конкуренцию, тем более Большунову. А сотые места – кому они нужны?»

Сергей Устюгов объяснил, почему сейчас не соревнуется на Кубке России.

«В комментариях мне пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно.

А теперь давайте представим, приеду я на Кубок России и займу 100-е место, может быть, дальше, не навяжу борьбу и буду выглядеть небоеспособным. Разве будет интересно болельщикам смотреть? Когда я буду готовый, тогда и поеду.

Не готов навязывать конкуренцию. Тем более Александру Большунову. А сотые места – кому они нужны? А выше результат показывать я не готов.

Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все – и ни там, ни сям. Есть такие люди, но я не готов бегать все и тем более выигрывать.

Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.