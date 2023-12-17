Устюгов о том, почему не выступает на КР: «Не готов навязывать конкуренцию, тем более Большунову. А сотые места – кому они нужны?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов ТАСС Лыжи

Сергей Устюгов объяснил, почему сейчас не соревнуется на Кубке России.

«В комментариях мне пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно.

А теперь давайте представим, приеду я на Кубок России и займу 100-е место, может быть, дальше, не навяжу борьбу и буду выглядеть небоеспособным. Разве будет интересно болельщикам смотреть? Когда я буду готовый, тогда и поеду.

Не готов навязывать конкуренцию. Тем более Александру Большунову. А сотые места – кому они нужны? А выше результат показывать я не готов.

Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все – и ни там, ни сям. Есть такие люди, но я не готов бегать все и тем более выигрывать.

Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.

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6 комментариев
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Про сотые места он конечно преувеличивает, туда он приедет только пьяный разве что, но суть ясна.
Устюгов всегда таким был - или первый или никакой.

Но очень грустно, что ему вообще неинтересен КР, в этом году он прям демонстративно на него забивает, его можно понять, но это очень грустно.
Если он ничего не покажет на Спартакиаде и ЧР, его надо выводить из сборной
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Ступак вон минуту сливает в своей коронке и кому это надо?
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Ответ adamsmith
В сборной на ЦП 25 мужских вакансий. Кого из борцов за двадцатку посоветуете Устюгову на замену?
Надо сокращать сборную... Это бред-такое стадо содержать.
Надо уменьшить число сборников, сделать прозрачный отбор (система рейтинга вполне адекватная у ФЛГР, кроме учётароллеров), и увеличить зарплату, может сделать прогрессивную, в соответствии с местом в составе, чтобы у людей был стимул бегать все гонки.
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Надо сокращать сборную... Если сережа ничего не покажет на спартакиаде и чр его нужно увольнять...

Господи, я скринить не поспеваю!)) Даже не верится)))
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Но вообще лосика что-то пробило на откровенность) Он именно таким и был всю жизнь: десять дней в году соревнуется на ТДС, а потом хоть трава не расти.

Другое дело почему он выбрал точкой приложения сил именно тур, а не, скажем, ЧМ? Платят там больше что ли? Или формат подходит? Или конкуренция меньше? Ведь меньше же конкуренция? Ибо все нормальные лыжники выходят на пик к ЧМ, а не к туру. А если ты делаешь наоборот, то получаешь преимущество. На туре получаешь преимущество, а на чемпионате пролетаешь.
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Ответ imaxim
Про сотые места он конечно преувеличивает, туда он приедет только пьяный разве что, но суть ясна. Устюгов всегда таким был - или первый или никакой. Но очень грустно, что ему вообще неинтересен КР, в этом году он прям демонстративно на него забивает, его можно понять, но это очень грустно. Если он ничего не покажет на Спартакиаде и ЧР, его надо выводить из сборной
В сборной на ЦП 25 мужских вакансий. Кого из борцов за двадцатку посоветуете Устюгову на замену?
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