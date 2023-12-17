Устюгов о том, почему не выступает на КР: «Не готов навязывать конкуренцию, тем более Большунову. А сотые места – кому они нужны?»
Сергей Устюгов объяснил, почему сейчас не соревнуется на Кубке России.
«В комментариях мне пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно.
А теперь давайте представим, приеду я на Кубок России и займу 100-е место, может быть, дальше, не навяжу борьбу и буду выглядеть небоеспособным. Разве будет интересно болельщикам смотреть? Когда я буду готовый, тогда и поеду.
Не готов навязывать конкуренцию. Тем более Александру Большунову. А сотые места – кому они нужны? А выше результат показывать я не готов.
Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все – и ни там, ни сям. Есть такие люди, но я не готов бегать все и тем более выигрывать.
Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.
Устюгов всегда таким был - или первый или никакой.
Но очень грустно, что ему вообще неинтересен КР, в этом году он прям демонстративно на него забивает, его можно понять, но это очень грустно.
Если он ничего не покажет на Спартакиаде и ЧР, его надо выводить из сборной
Надо уменьшить число сборников, сделать прозрачный отбор (система рейтинга вполне адекватная у ФЛГР, кроме учётароллеров), и увеличить зарплату, может сделать прогрессивную, в соответствии с местом в составе, чтобы у людей был стимул бегать все гонки.
Господи, я скринить не поспеваю!)) Даже не верится)))
Другое дело почему он выбрал точкой приложения сил именно тур, а не, скажем, ЧМ? Платят там больше что ли? Или формат подходит? Или конкуренция меньше? Ведь меньше же конкуренция? Ибо все нормальные лыжники выходят на пик к ЧМ, а не к туру. А если ты делаешь наоборот, то получаешь преимущество. На туре получаешь преимущество, а на чемпионате пролетаешь.