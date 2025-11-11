Савелий Коростелев: «Хотел бы принять участие в Кубке мира – а кто бы отказался? Там выступает Клэбо, лучший лыжник в истории»

Савелий Коростелев: конечно, хотел бы соревноваться с Клэбо на Кубке мира.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о недопуске россиян к соревнованиям Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Совет FIS 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

«Я бы хотел выступить на Кубке мира. А кто бы отказался? Там бегает парень по имени Йоханнес Клэбо . Все в команде работают над тем, чтобы стать лучше, а Йоханнес – лучший в мире, лучший в истории. Все хотят соревноваться с лучшими», – сказал Коростелев.

«Йоханнес тренируется здесь вместе с нами [в Ливиньо], и при этом нет никаких проблем. Когда мы приезжаем в Европу, все спокойно с нами общаются. Спортсмены высказываются в интервью, но никогда не предпринимали каких-либо действий против нас. Через спортсменов государство транслирует свою позицию», – приводит слова лыжника NRK.

