  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Клэбо сильно разочаровал меня тем, что радовался недопуску россиян. Это дико и по-человечески неправильно»
38

Егор Сорин: «Клэбо сильно разочаровал меня тем, что радовался недопуску россиян. Это дико и по-человечески неправильно»

Егор Сорин: разочаровала реакция Клэбо на недопуск российских лыжников.

Тренер Егор Сорин заявил, что был удивлен и разочарован тем, как норвежец Йоханнес Клэбо отреагировал на решение FIS не допускать россиян на турниры. 

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

«Меня удивил Йоханнес Клэбо. Не прошло и часа после принятия решения [о недопуске], а он уже написал, как рад, что решение было принято в соответствии с его убеждениями.

То есть люди плачут после этого решения, для них это трагедия, а он радуется. И не просто радуется, а еще и пишет об этом в соцсетях. Для меня это дико и по-человечески совершенно неправильно.

Для меня это стало сильным разочарованием. Все-таки я считаю, что он – король лыж на лыжне. Но в жизни все-таки ему еще до статуса короля очень далеко», – сказал тренер российских лыжников в интервью SVT.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
logoЕгор Сорин
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»
29 октября, 10:16
Каминский о реакции Клэбо на недопуск россиян: «Этому самовлюбленному павиану пора антипамятник поставить. Так себя вести чемпион и лидер не имеет права»
22 октября, 14:12
Главные новости
Савелий Коростелев: «Хотел бы принять участие в Кубке мира – а кто бы отказался? Там выступает Клэбо, лучший лыжник в истории»
сегодня, 20:22
Полиция организовала проверку после пропажи инвентаря у Сергея Устюгова
сегодня, 16:09
У Сергея Устюгова пропали лыжи и палки
сегодня, 13:05
Бородавко о том, что Большунов пропустил соревнования в Ханты-Мансийске: «Он здесь тренируется. Решили пока не стартовать»
вчера, 19:48
Дмитрий Губерниев: «Сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит Вяльбе»
вчера, 18:49
Колобков об апелляции лыжников в CAS: «Если у FIS будет желание затянуть этот вопрос, даже если суд встанет на нашу сторону, они легко это сделают»
вчера, 13:39
«Скоро они будут к нам проситься, а не мы к ним». Федор Конюхов о недопуске российских лыжников на турниры FIS
вчера, 11:57
Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й
вчера, 11:33
Губерниев поздравил Канделаки с 50-летием: «Блистательный профессионал мирового телевидения, еще и спортивного ТВ. Человек продолжает идти вперед, пробивая стратосферу в космос»
вчера, 07:25
Лыжи. «Югория. Первый снег». Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты, Мальцев и Пантрина – 2-е
9 ноября, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47