«Так мы можем до глупостей дойти». Вяльбе призвала не впадать в крайности при популяризации патриотизма

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Вяльбе заявила, что не нужно «входить в крайности» при популяризации патриотизма.

«Сейчас у нас тоже идет перегиб, очень многие артисты, певцы уехали, кто-то нас оскорбляет, кто-то молча уезжает.

В прошлом году мы проводили чемпионат страны в Тюменской области, руководителю нашего большого стадиона выписали штраф, он сидит, сам не понимает, за что.

Он пригласил кавер-группу, которая на улице – даже не перед спортсменами – за стадионом, но все равно на его территории, исполняла какие-то песни.

Какой-то человек сразу же обратился с заявлением, так как они пели песни кого-то, кто уехал из нашей страны, тут же прилетел штраф на 70 тысяч рублей.

Ребята, не нужно в крайности какие-то входить. Либо вы должны сказать, что, например, только песни советских лет, только патриотические. Но ведь нигде не было такого регламента, что нельзя.

Он должен был полностью посмотреть эту группу, что она поет? Два куплета они спели человека, который уехал, но мы так можем до глупостей каких-то дойти», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

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3 комментария

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Ебздрогыч
О, она начала что-то подозревать. Расстрою - мы вполне уже до них дошли
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Ебздрогыч
Вчера вон бухой депутат госдумы, бывший вояка, предложил истребить всех, кто не поддерживает архистритига. Это еще не крайности?
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Al561
Если страдать ерундой, то как обойдешься без глупостей)))
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