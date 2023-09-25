Елена Вяльбе: «Мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить»

Елена Вяльбе высказалась об отношениях России и Запада.

«Не просто СВО, а у всех на 100% раскрылись глаза, и мы увидели настоящую к нам «любовь» так называемого Запада. Который нам в свое время приоткрыл щелочку, а мы думали, что нам открыли врата. И решили, что это врата рая.

Сейчас мы должны быть объединены в одно целое, чтобы в дальнейшем наши дети с подобным никогда не столкнулись. Никакие страны ничего не понимают, кроме силы. Так всегда было и всегда будет.

И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте не ныть и не плакать. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить. Нужно достойно все это пережить», – сказала в рамках шоу «На два слова».