Елена Вяльбе: «Мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Политика Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась об отношениях России и Запада.

«Не просто СВО, а у всех на 100% раскрылись глаза, и мы увидели настоящую к нам «любовь» так называемого Запада. Который нам в свое время приоткрыл щелочку, а мы думали, что нам открыли врата. И решили, что это врата рая.

Сейчас мы должны быть объединены в одно целое, чтобы в дальнейшем наши дети с подобным никогда не столкнулись. Никакие страны ничего не понимают, кроме силы. Так всегда было и всегда будет.

И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте не ныть и не плакать. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить. Нужно достойно все это пережить», – сказала Вяльбе в рамках шоу «На два слова».

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69 комментариев

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mjordan
Жуть. Ладно, есть тьма конъюктурщиков, но она-то с этой кашей в башке реально живет
+116
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Иван Помидоров
Ответ mjordan
Жуть. Ладно, есть тьма конъюктурщиков, но она-то с этой кашей в башке реально живет
У нас пол-страны с этой кашей в башке живут.
+116
-4
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Ебздрогыч
Да мы уже показываем, всю мощь: самолеты скоро закончатся, а делать сами мы их не умеем; новые автомобили Москвич полностью китайские, дроны Герань - иранские. Лунная программа - курам на смех. Доллар по 100 рублей, народ нищает. Почему-то резко кончился бензин, хотя его завались с учетом ограниченного экспорта. Пока величие лучше всего получается проявлять в переписывании истории, вот тут мы впереди планеты всей!
+84
-6
+78
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Bartez1986
в экономике неплохо прям показываем. цена не бензин не даст соврать
+57
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Domian
Ответ mjordan
Жуть. Ладно, есть тьма конъюктурщиков, но она-то с этой кашей в башке реально живет
Таких как она много.
Особенно те, кто застал совок, там зомбированность на всю голову.
Они почему то считают что им все завидуют, их туалетам на улице и зарплате в 500 евро и то в лучшем случае, их широким российским просторам с убитой инфраструктурой в регионах.
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Domian
Ответ Ебздрогыч
Да мы уже показываем, всю мощь: самолеты скоро закончатся, а делать сами мы их не умеем; новые автомобили Москвич полностью китайские, дроны Герань - иранские. Лунная программа - курам на смех. Доллар по 100 рублей, народ нищает. Почему-то резко кончился бензин, хотя его завались с учетом ограниченного экспорта. Пока величие лучше всего получается проявлять в переписывании истории, вот тут мы впереди планеты всей!
Владимиру Владимировичу повезло с народом.
Таких профессиональных крепостных нигде не найти.
Даже Каддафи и Хусейн там в аду в шоке.
+37
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Сергей
Вот это наглухо промытая ппц)
+37
-4
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Cruel Snake
Мы! ... Так вперёд, мать доказывай и майонеза с собой прихвати
+26
-2
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Ебздрогыч
Из недавнего выпуска Камеди Клаб:

А доллар стоит уже где-то 100 рублей, под сто рублей.
И из авто китайских лепят москвичей для москвичей.
И россиянам въезд закрыт в 120 стран, в 130 стран уже -
Скажите нам, у вас же есть какой-то план, скажите - есть какой-то план?
+25
-3
+22
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Olga.t
Ответ Ебздрогыч
Да мы уже показываем, всю мощь: самолеты скоро закончатся, а делать сами мы их не умеем; новые автомобили Москвич полностью китайские, дроны Герань - иранские. Лунная программа - курам на смех. Доллар по 100 рублей, народ нищает. Почему-то резко кончился бензин, хотя его завались с учетом ограниченного экспорта. Пока величие лучше всего получается проявлять в переписывании истории, вот тут мы впереди планеты всей!
За новый учебник истории Мединский от Дона люлей получил.
+22
-3
+19
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Alexander Poljakov
Ответ Yndestad
ничего не понял - а почему он должен нас (или еще кого-то) любить?
потому что нас весь мир боится. ух, не отправим больше детей в Англо-Саксонскую Америку
+20
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Alexander Poljakov
бабушке плохо, зачем вы лезет к ней с вопросами?
+18
-1
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Aleksey Yashin
"мы увидели настоящую к нам «любовь» так называемого Запада"

Кхе-кхе, так называемого коллективного Запада, я бы попросил!
+17
-1
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VictorVallecano
Вяльбе давно никто в щелку не лез, вот и бесится.
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Koulmann
Ответ бацко нановша
И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте А почему нигде не показываем?
В 2008 показывали мощь. Успехи в спорте, доллар стоил 28 и всерьез рассматривали рубль как одну из резервных валют, одну из самых перспективных. На один завод ТНК в Польше в России открывалось десять.

Но потом кто-то решил поменять мироустройство, почему-то вкладывая не в свою страну, а в кооператив Озеро.

В итоге у России сейчас из собственных достижений только ершики за 500Е и самые длинные яхты. Даже самолётов, ракет и танков нормальных сделать не могут, в отличие от СССР.
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Berbatov09
А еще в феврале 2022-го я так симпатизировал этому человеку... Вот так вот бывает.
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Koulmann
Многие страны показали свою силу и в спорте, и в экономике.
Без всяких СВО.

Китайский язык учат только в путь, страна охватывает "мягкой силой" все новые регионы и континенты. В спорте на ведущих ролях.

Но самое главное - в Милане, в самым модных бутиках русскоязычных консультантов сменили китаеязычные.))

Вся надежда на эти бутики. Именно там должно наступить прозрение у этих "геостратегов", где сейчас Россия и какая ее сила.
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Savarona25
Не буду про СВО и спорт, но инфляция и курс рубля с Вяльбе не согласны. Ну а "приоткрыть щелочку" - это значит дать возможность пользоваться на равне со всеми и без ограничений всеми благами развитой цивилизации.
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бацко нановша
И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте

А почему нигде не показываем?
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Александр Митраков
Ответ #31
Сегодня увидел новинку автозавода ГАЗ 👏👏👏👏 Новый тягач Валдай. Круто, просто невероятно круто такому огромному предприятию с такой историей переклеивать значок на китайский тягач Фотон, который в Питере собирают из машинокомплектов. Они еще и Игоря Ларионова привлекли. Думаю, что если бы Ларионов знал, что это китайщина не дал бы свое согласие. Вот так у нас во всем. Все передергиваем и стараемся назвать так, как выгодно там 👆👆👆
Не думаю, что Ларионов такой наивный человек
+8
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Щеглот
Два дня назад сама говорила: все федерации нищие. А она какую-то силу собралась показывать. Может хватит уже позориться? Слесарей и фрезеровщиков позабирали с завода, какое вам нато позорники?
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Yndestad
ничего не понял - а почему он должен нас (или еще кого-то) любить?
+9
-2
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sabotage
хм, видимо именно поэтому в августе нам объявили, что СШОР в регионе отныне запрещено закупать горнолыжный инвентарь иностранного производства. А как если другого в природе нет - а никак. С лыжами все могут. А вы без лыж силу доказывайте.
+6
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Rafael Nadal Parero
Интересно, а имперцы в звездных войнах ведь наверное тоже думали, что поступают правильно
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-2
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65 дней
Ответ Alexander Poljakov
потому что нас весь мир боится. ух, не отправим больше детей в Англо-Саксонскую Америку
и это правильно!!! нечего детям там всякого набираться нехорошего. за наших детей отдуваются дети чинух типа пескова и пропакандомов типа соловьева.
+6
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