Елена Вяльбе: «Мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить»
Елена Вяльбе высказалась об отношениях России и Запада.
«Не просто СВО, а у всех на 100% раскрылись глаза, и мы увидели настоящую к нам «любовь» так называемого Запада. Который нам в свое время приоткрыл щелочку, а мы думали, что нам открыли врата. И решили, что это врата рая.
Сейчас мы должны быть объединены в одно целое, чтобы в дальнейшем наши дети с подобным никогда не столкнулись. Никакие страны ничего не понимают, кроме силы. Так всегда было и всегда будет.
И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте не ныть и не плакать. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить. Нужно достойно все это пережить», – сказала Вяльбе в рамках шоу «На два слова».
Особенно те, кто застал совок, там зомбированность на всю голову.
Они почему то считают что им все завидуют, их туалетам на улице и зарплате в 500 евро и то в лучшем случае, их широким российским просторам с убитой инфраструктурой в регионах.
Таких профессиональных крепостных нигде не найти.
Даже Каддафи и Хусейн там в аду в шоке.
А доллар стоит уже где-то 100 рублей, под сто рублей.
И из авто китайских лепят москвичей для москвичей.
И россиянам въезд закрыт в 120 стран, в 130 стран уже -
Скажите нам, у вас же есть какой-то план, скажите - есть какой-то план?
Кхе-кхе, так называемого коллективного Запада, я бы попросил!
Но потом кто-то решил поменять мироустройство, почему-то вкладывая не в свою страну, а в кооператив Озеро.
В итоге у России сейчас из собственных достижений только ершики за 500Е и самые длинные яхты. Даже самолётов, ракет и танков нормальных сделать не могут, в отличие от СССР.
Без всяких СВО.
Китайский язык учат только в путь, страна охватывает "мягкой силой" все новые регионы и континенты. В спорте на ведущих ролях.
Но самое главное - в Милане, в самым модных бутиках русскоязычных консультантов сменили китаеязычные.))
Вся надежда на эти бутики. Именно там должно наступить прозрение у этих "геостратегов", где сейчас Россия и какая ее сила.
А почему нигде не показываем?