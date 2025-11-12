Дарья Непряева показала экипировку сборной России по лыжам на новый сезон
Лыжница Дарья Непряева показала экипировку сборной на новый сезон.
Российская лыжница Дарья Непряева опубликовала видео, на котором примеряет экипировку сборной для нового сезона.
«Сегодня покажу, что будут носить лыжники сборной команды в этом году – выглядит круто!» – написала Непряева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: тикток Дарьи Непряевой
