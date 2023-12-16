«Если бы они попались мне, я бы их сам отмутузил». Йенссен раскритиковал экоактивистов за акцию на Кубке мира

Экоактивисты попытались устроить акцию протеста на Кубке мира по лыжным гонкам.

Сегодня на этапе в норвежском Тронхейме проходили скиатлоны. Во время мужской гонки на трассу выбежали несколько демонстрантов и попытались вытащить баннер. В ходе потасовки их остановили сотрудники службы безопасности.

После гонки норвежский лыжник Ян Томас Йенссен и швед Калле Халварссон критически высказались об акции.

«Политика и спорт не связаны друг с другом. Идиоты. Если бы они (активисты) попались мне, я бы их сам отмутузил.

Тогда я увидел, что парень моей сестры лежит за пределами трассы (мужчина также участвовал в потасовке – Sports.ru), и подумал: «Что, черт возьми происходит?» Он был здесь лишь зрителем, но взял дело в свои руки. Хоть он и не боец, здорово, что он помог», – сказал Йенссен.

«Я заметил, как они лежали рядом с трассой. Было похоже на борцовский поединок. Не знаю, хотят ли активисты подобного, продолжать поднимать такую шумиху. И не уверен, помогает ли это окружающей среде.

В этой ситуации должны быть другие способы для протеста. Разве они должны ли мешать другим видам спорта?» – сказал Халварссон.