«Если бы они попались мне, я бы их сам отмутузил». Йенссен раскритиковал экоактивистов за акцию на Кубке мира

Теги Кубок мира лыжные гонки происшествия сборная Норвегии сборная Швеции Калле Халварссон Политика Ян Томас Йенссен Лыжи

Экоактивисты попытались устроить акцию протеста на Кубке мира по лыжным гонкам.

Сегодня на этапе в норвежском Тронхейме проходили скиатлоны. Во время мужской гонки на трассу выбежали несколько демонстрантов и попытались вытащить баннер. В ходе потасовки их остановили сотрудники службы безопасности.

После гонки норвежский лыжник Ян Томас Йенссен и швед Калле Халварссон критически высказались об акции.

«Политика и спорт не связаны друг с другом. Идиоты. Если бы они (активисты) попались мне, я бы их сам отмутузил.

Тогда я увидел, что парень моей сестры лежит за пределами трассы (мужчина также участвовал в потасовке – Sports.ru), и подумал: «Что, черт возьми происходит?» Он был здесь лишь зрителем, но взял дело в свои руки. Хоть он и не боец, здорово, что он помог», – сказал Йенссен.

«Я заметил, как они лежали рядом с трассой. Было похоже на борцовский поединок. Не знаю, хотят ли активисты подобного, продолжать поднимать такую шумиху. И не уверен, помогает ли это окружающей среде.

В этой ситуации должны быть другие способы для протеста. Разве они должны ли мешать другим видам спорта?» – сказал Халварссон.

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1 комментарий
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