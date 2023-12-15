Вероника Степанова: «Я не политик и не собираюсь им стать. Я просто уверена, что ведущие спортсмены обязаны научиться монетизировать свою известность»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ОКР Олимпиада-2022 Париж-2024 Олимпиада-2026 Политика Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова заявила, что не собирается стать политиком.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о единовременных выплатах для участников и призеров Токио-2020 и Пекина-2022 – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Благодарна ОКР за поддержку. Но есть те, кому она нужна больше. Вся моя премия от ОКР за Олимпиаду в Пекине пойдет на благотворительные цели. Куда конкретно – сообщу, в надежде, что и вы присоединитесь!

Я не политик и не собираюсь им стать. Я просто уверена, что ведущие спортсмены обязаны научиться монетизировать свою известность.

При этом я по-прежнему уверена, что на Олимпиаду-2026 мы поедем. И не в нейтральным статусе, а в «достойном». Победили в Пекине – победим и здесь!» – написала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова в телеграм-канале.

Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

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6 комментариев
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"Вся моя премия от ОКР за Олимпиаду в Пекине пойдет на благотворительные цели"

На поддержку пенсионеров с РТ?
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Зато твой любовник хочет им быть. Привет ему передавай
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Благо в России это легко - нужно просто подлизывать линии партии.
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Конечно не хочет) Политикам же говорить надо) Это тебе не в соцсетях готовый пост выкладывать)
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Монетизировать или политизировать ?
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