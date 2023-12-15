Вероника Степанова: «Я не политик и не собираюсь им стать. Я просто уверена, что ведущие спортсмены обязаны научиться монетизировать свою известность»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что не собирается стать политиком.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о единовременных выплатах для участников и призеров Токио-2020 и Пекина-2022 – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Благодарна ОКР за поддержку. Но есть те, кому она нужна больше. Вся моя премия от ОКР за Олимпиаду в Пекине пойдет на благотворительные цели. Куда конкретно – сообщу, в надежде, что и вы присоединитесь!

Я не политик и не собираюсь им стать. Я просто уверена, что ведущие спортсмены обязаны научиться монетизировать свою известность.

При этом я по-прежнему уверена, что на Олимпиаду-2026 мы поедем. И не в нейтральным статусе, а в «достойном». Победили в Пекине – победим и здесь!» – написала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова в телеграм-канале.

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