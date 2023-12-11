Вероника Степанова: «Нет смысла ехать на Олимпиаду спортсменам‑туристам, которые якобы прикрываются последним шансом. Вы должны туда ехать, чтобы отстоять честь России»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Париж-2024 Вероника Степанова Лыжи

Степанова считает, что спортсмены на Олимпиаде должны отстаивать честь России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Вам неоднократно напоминали, что вы свое золото Олимпиады уже выиграли и теперь выступаете за бойкот Олимпиады в нейтральном статусе.

– Просто я рассуждаю на эту тему. При этом я нисколько не буду осуждать тех спортсменов, которые решат поехать на Олимпиаду. Может, они готовы бороться за победу и развернуть на пьедестале флаг России. Откуда мне известно?

Но я все же считаю, что нет смысла туда ехать спортсменам‑туристам, которые якобы прикрываются последним шансом. Вы должны туда ехать, чтобы отстоять честь России.

Почти все виды спорта в России поддерживает и финансирует государство. Победа на ОИ – это возможность оплатить долг государству за то, что они вкладывали в этот вид спорта и в конкретного спортсмена средства.

На Олимпиаде не просто так спортсмены представляют государство, а не себя и клубы. Государство выдает инвентарь, финансирует сборы и соревнования, благодаря которым спортсмены готовятся к главному старту своей жизни, – сказала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.

Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно

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63 комментария
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я хочу чтобы вождь сказал, что ехать непременно надо

просто посмотреть с какой скоростью все эти рупоры развернут своё мнение на 180° и начнут вещать обратное
+78
-4
+74
Ответ разноцветный логотип
я хочу чтобы вождь сказал, что ехать непременно надо просто посмотреть с какой скоростью все эти рупоры развернут своё мнение на 180° и начнут вещать обратное
это неопытные флюгеры. ещё Газзаев показывал как надо говорить - Владимир Владимирович, у меня такое же мнение как и у вас
всё, в детали не нужно вдаваться
+42
-1
+41
Блин, мне так нравится, что ОИ летние, а тявкают всякие Вяльбе, Степановы и прочие зимники больше всех.

Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Берут на себя слишком много
+37
-7
+30
опять какие-то долги государству. то в армию надо идти чтобы долг возвращать, то на олимпиаду с флагом ехать. хотя второй вариант конечно получше ;)
+27
-6
+21
Ответ Always_sam
опять какие-то долги государству. то в армию надо идти чтобы долг возвращать, то на олимпиаду с флагом ехать. хотя второй вариант конечно получше ;)
Родился и уже должен, нет, не стране, а Ротенбергам, Путину, Володину, Сечену и даже Степановой.
+22
-4
+18
Ответ Fatty Toni
Комментарий скрыт
то есть двух разных людей?
+18
-7
+11
>>>Но я все же считаю, что нет смысла туда ехать спортсменам‑туристам, которые якобы прикрываются последним шансом.>>>

Какое мерзкий сексотский язык. "ЯКОБЫ ПРИКРЫВАЮТСЯ последним шансом." Тьфу.
+7
-1
+6
Отстоять честь это когда бесплатно, а если за это машины, квартиры и деньги, то это уже что то другое
+8
-3
+5
Ответ tRIFF
Сами виноваты) Хитрее надо быть)
Не хитрее, а просто более конкурентоспособными в экономическом плане, иметь рычаги. Экономика нынче да и вообще - это базис. Современная экономика высокотехнологична, строится в первую очередь на интеллектуальном человеческом ресурсе, а главное - управленческих компетенциях. Это база. Фундамент. Ничего этого у РФ нет, потому что вертухаи, воры и гэбня у руля концептуально могут построить только очередную зону/ГУЛАГ размером во всю страну.
+7
-2
+5
Кто девушку платит, тот её и танцует. Если вы, ребята, живете с госденег, значит, и решать, кто куда едет, будете не вы. И не надо передергивать - победа на ОИ не только оплата долгов, но и возможность неплохо заработать (до последнего времени была).
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Ответ Fatty Toni
Комментарий скрыт
Слово пропагандиста, имхо. Раз государство не то не сё, колеблется вместе с Моком, пусть каждый спортсмен для себя решит сам
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Ответ Vadim Bondaruk
Отстоять честь это когда бесплатно, а если за это машины, квартиры и деньги, то это уже что то другое
Ну попробуй, купи таким макаром мерс.)
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Комментарий удален модератором
Сами виноваты) Хитрее надо быть)
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Вот умная какая. Пока чиновники от спорта и МИД на России на всех углах трубят, что спорт вне государства и вне политики, эта палит контору, и заявляет, что выступление на ОИ равно государственной политике. Не зря говорят, простота хуже воровства. Отберите у неё микрофон и средства связи пока спортсменов из РФ окончательно не отстранили от ОИ без шансов поездки.
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Ответ figarotuttam
Подожди… Так ты еще не сходил что-ли?? Проснись, тебе 27. Проснись, в уголовном кодексе новые статьи на твой счет появились
а чё, после 27 нельзя на олимпиаду сходить?:(
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Ответ разноцветный логотип
я хочу чтобы вождь сказал, что ехать непременно надо просто посмотреть с какой скоростью все эти рупоры развернут своё мнение на 180° и начнут вещать обратное
Он уже высказывался. Как правило , по теме он это делает один раз и далее мнение не меняет. Отличие, кстати, вождя)
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одни теннисисты пусть и едут... эти давно уже сами по себе..
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
В казахстане не мыколы, а мамбеты.
В Росси не богатыри,а груз 200 или груз 300.
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При этом свою честь, госпожа Степанова давно уже продала :)
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Ответ Always_sam
это неопытные флюгеры. ещё Газзаев показывал как надо говорить - Владимир Владимирович, у меня такое же мнение как и у вас всё, в детали не нужно вдаваться
Так больше никто не сможет. Еще Виталий Леонтьевич Мутко. На английском))))
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Ответ Arman Serik
А если перевести на кириллицу получается Қерей?
Ну да.
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ papadok
Кто девушку платит, тот её и танцует. Если вы, ребята, живете с госденег, значит, и решать, кто куда едет, будете не вы. И не надо передергивать - победа на ОИ не только оплата долгов, но и возможность неплохо заработать (до последнего времени была).
Кто о чем этот про танцы бальные :DD

Всегда было престижно выйграть ОИ. Не помню проблем с этой мотивацией
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Думал,так правильно. Ну, теперь не поменять уже. Рад очень,хоть ты может и не поддерживаешь мои тут высказывания. Просто бесят . Лезут в нашу страну,правила свои навязывают. День сегодня,крч нервный)).
Бро ч поддерживаю тебя. Мне тоже напрягает наш северный сосед.
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Посмотрим, что скажет 14го дядя Вова насчёт олимпиады, а я уверен, что ему этот вопрос зададут, и как все патриёты тут же переобуются
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Резцовозаменитель
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Ответ воен
Не хитрее, а просто более конкурентоспособными в экономическом плане, иметь рычаги. Экономика нынче да и вообще - это базис. Современная экономика высокотехнологична, строится в первую очередь на интеллектуальном человеческом ресурсе, а главное - управленческих компетенциях. Это база. Фундамент. Ничего этого у РФ нет, потому что вертухаи, воры и гэбня у руля концептуально могут построить только очередную зону/ГУЛАГ размером во всю страну.
Спасибо, что развернули мою мысль. Именно это и имел в виду
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Она во всем права
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Будет в первых рядах, когда летом начнут травить спортсменов-соотечественников. Там, кстати, подлые организаторы очередную поставу сделали - потребовали подтвердить соблюдение Олимпийской Хартии. Надеюсь, никто из наших честных спортсменов не пойдет на такой предательский шаг.
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