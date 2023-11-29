Юрий Бородавко: «Пока политики не договорятся, спортивные организации самостоятельно ничего по допуску россиян делать не будут»

Юрий Бородавко высказался о влиянии политической ситуации на допуск россиян.

— Как вы отнеслись к словам норвежцев, которые говорят, что без русских скучно?

— Ну вот прямо так они не говорят. Понятно же, кто всем руководит, ведь от международным федерациям идут даже не пожелания, а приказы. И кто самим МОК руководит, тоже не секрет. Ничему не удивляюсь. Это просто частное мнение спортсменов, которые ничего изменить не могут. Ждем победного завершения специальной военной операции. Только после этого будет рассматриваться наше возвращение.

— Не верите в то, что может допустить россиян до стартов без указки сверху?

— FIS – общественная организация, и все решения там принимаются голосованием. Мы же помним, кто первыми ввел против нас санкции – англосаксы. Решение принимали политические руководители, а спортивные взяли под козырек. Пока политики не договорятся, спортивные организации самостоятельно ничего по допуску россиян делать не будут.

У президента FIS просто нет таких полномочий, чтобы решить эту проблему. Но даже если бы такие полномочия были и он сказал – мы допускаем русских, норвежцы просто сказали бы, что не дадут нам визу. Финны вон вообще границы закрыли и не пускают с российскими паспортами в страну. Все решения FIS просто разобьются о решения политического руководства отдельных стран. Это на словах легко сказать – давайте допустим. Когда до дела дойдет, это будет невыполнимо.

— Но задача перед вами в любом случае — подготовка к 2026 году?

— Конечно. И эту задачу никто не отменял. И спортсмены заряжены на это. Пока наш допуск — далекая мечта. Розовые очки мы давно сняли, – сказал .