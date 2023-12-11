Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
С 15 по 17 декабря в норвежском Тронхейме пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
4-й этап
Тронхейм, Норвегия
Расписание трансляций
15 декабря, пятница
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:00
Финалы – после 14:25 Матч! Арена
16 декабря, суббота
10+10 км, скиатлон, женщины
13:05 Матч! Арена
10+10 км, скиатлон, мужчины
15:10 Матч! Арена
17 декабря, воскресенье
10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
12:55 Матч! Арена
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
15:10 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.
Может для разнообразия сделали бы смешанную эстафету или командник вместо разделки?