Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

С 15 по 17 декабря в норвежском Тронхейме пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Расписание трансляций

15 декабря, пятница

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:00

Финалы – после 14:25 Матч! Арена

16 декабря, суббота

10+10 км, скиатлон, женщины

13:05 Матч! Арена

10+10 км, скиатлон, мужчины

15:10 Матч! Арена

17 декабря, воскресенье

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

12:55 Матч! Арена

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

15:10 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.