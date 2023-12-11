Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

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С 15 по 17 декабря в норвежском Тронхейме пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Расписание трансляций

15 декабря, пятница

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:00

Финалы – после 14:25 Матч! Арена

16 декабря, суббота

10+10 км, скиатлон, женщины

13:05 Матч! Арена

10+10 км, скиатлон, мужчины

15:10 Матч! Арена

17 декабря, воскресенье

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

12:55 Матч! Арена

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

15:10 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.

1 комментарий
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Разделка на третьем подряд этапе.

Может для разнообразия сделали бы смешанную эстафету или командник вместо разделки?
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