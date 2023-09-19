Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Ступак, Баранова, Степанова, Фалеева, Истомина, Прокофьева пробегут кросс

Теги результаты сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Ольга Царева Юлия Ступак (Белорукова) Анастасия Кириллова Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Лыжи

19 сентября женщины пробегут кросс на чемпионате России по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам-2023

Малиновка, Архангельская область

Женщины

Кросс, 5 км

Начало – 11.00 по московском времени. 

Старт-лист

42. Юлия Ступак

45. Алена Баранова

46. Вероника Степанова

48. Анастасия Игнатьева

52. Анастасия Кириллова

56. Христина Мацокина

57. Евгения Крупицкая

60. Дарья Непряева

68. Алена Перевозчикова

71. Лидия Горбунова

72. Анастасия Фалеева

73. Ольга Царева

74. Мария Истомина

75. Анастасия Прокофьева

76. Алина Пеклецова

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