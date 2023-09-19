Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Ступак, Баранова, Степанова, Фалеева, Истомина, Прокофьева пробегут кросс
19 сентября женщины пробегут кросс на чемпионате России по лыжероллерам.
Чемпионат России по лыжероллерам-2023
Малиновка, Архангельская область
Женщины
Кросс, 5 км
Начало – 11.00 по московском времени.
Старт-лист
42. Юлия Ступак
45. Алена Баранова
48. Анастасия Игнатьева
52. Анастасия Кириллова
60. Дарья Непряева
68. Алена Перевозчикова
71. Лидия Горбунова
73. Ольга Царева
74. Мария Истомина
76. Алина Пеклецова
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