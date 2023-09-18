Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Степанова, Фалеева, Прокофьева, Истомина и Пеклецова пробегут классическую «разделку» на 15 км

Теги результаты сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Лыжи

18 сентября на ЧР по лыжероллерам женщины пробегут классическую «разделку».

Чемпионат России по лыжероллерам-2023

Малиновка, Архангельская область

Женщины

15 км, классический стиль, раздельный старт.

Начало – 11:00 по московскому времени.

Старт-лист

Христина Мацокина

Мария Истомина

Алиса Жамбалова

Ольга Царева

Евгения Крупицкая

Вероника Степанова

Елизавета Пантрина

Анастасия Фалеева

Алена Баранова

Екатерина Смирнова

Анастасия Кулешова

Анастасия Прокофьева

Лидия Горбунова

Алина Пеклецова

Елизавета Шалабода

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке

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