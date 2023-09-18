Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Степанова, Фалеева, Прокофьева, Истомина и Пеклецова пробегут классическую «разделку» на 15 км
18 сентября на ЧР по лыжероллерам женщины пробегут классическую «разделку».
Чемпионат России по лыжероллерам-2023
Малиновка, Архангельская область
Женщины
15 км, классический стиль, раздельный старт.
Начало – 11:00 по московскому времени.
Старт-лист
Христина Мацокина
Мария Истомина
Алиса Жамбалова
Ольга Царева
Евгения Крупицкая
Вероника Степанова
Елизавета Пантрина
Анастасия Фалеева
Алена Баранова
Екатерина Смирнова
Анастасия Кулешова
Анастасия Прокофьева
Лидия Горбунова
Алина Пеклецова
Елизавета Шалабода
Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке
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