Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Первый этап
Вершина Теи
Расписание гонок
23 ноября, четверг
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
7:00
15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
8:45
25 ноября, суббота
Спринт, женщины и мужчины
Квалификация – 7:00, финалы – после 9:00.
26 ноября, воскресенье
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
7:00
15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
8:45
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале
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