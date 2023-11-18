Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Первый этап

Вершина Теи

Расписание гонок

23 ноября, четверг

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

7:00

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

8:45

25 ноября, суббота

Спринт, женщины и мужчины

Квалификация – 7:00, финалы – после 9:00.

26 ноября, воскресенье

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

7:00

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

8:45

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале