Менеджер сборной Швеции о допуске российских лыжников: «В ситуации на Украине ничего не изменилось, так что нет причин снимать отстранение»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Швеции жен сборная Швеции Ларс Оберг Политика Андерс Бистрем Никлас Карлссон Лыжи

Менеджеры сборной Швеции по лыжам высказались о возможном допуске россиян.

«Я не наивен. Я понимаю, что есть риск, что сейчас они вернутся.

Я не чувствую себя спокойно. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные точки зрения на этот счет. Так что совершенно не ясно, как пойдет дело.

Мы считаем, что в ситуации на Украине ничего не изменилось. Так что нет никаких причин снимать отстранение», – сказал менеджер дистанционной команды Ларс Оберг в интервью Expressen.

– У меня то же чувство, что и у Ларса: что-то может случиться на осенней встрече [FIS]. Предполагаю, что россиянам разрешат вернуться под нейтральным флагом.

– Как, по-вашему, отреагируют на это ваши спортсмены?

– Я думаю, всем ясно, что россиян нельзя допускать к соревнованиям, пока продолжаются боевые действия, – отметил директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

Заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон добавил, что организация, вероятно, рассмотрит вопрос допуска российских лыжников в конце октября.

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