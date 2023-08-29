Менеджер сборной Швеции о допуске российских лыжников: «В ситуации на Украине ничего не изменилось, так что нет причин снимать отстранение»
Менеджеры сборной Швеции по лыжам высказались о возможном допуске россиян.
«Я не наивен. Я понимаю, что есть риск, что сейчас они вернутся.
Я не чувствую себя спокойно. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные точки зрения на этот счет. Так что совершенно не ясно, как пойдет дело.
Мы считаем, что в ситуации на Украине ничего не изменилось. Так что нет никаких причин снимать отстранение», – сказал менеджер дистанционной команды Ларс Оберг в интервью Expressen.
– У меня то же чувство, что и у Ларса: что-то может случиться на осенней встрече [FIS]. Предполагаю, что россиянам разрешат вернуться под нейтральным флагом.
– Как, по-вашему, отреагируют на это ваши спортсмены?
– Я думаю, всем ясно, что россиян нельзя допускать к соревнованиям, пока продолжаются боевые действия, – отметил директор сборной Швеции Андерс Бистрем.
Заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон добавил, что организация, вероятно, рассмотрит вопрос допуска российских лыжников в конце октября.
Комментарии