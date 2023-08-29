Менеджер сборной Швеции о допуске российских лыжников: «В ситуации на Украине ничего не изменилось, так что нет причин снимать отстранение»

Менеджеры сборной Швеции по лыжам высказались о возможном допуске россиян.

«Я не наивен. Я понимаю, что есть риск, что сейчас они вернутся.

Я не чувствую себя спокойно. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные точки зрения на этот счет. Так что совершенно не ясно, как пойдет дело.

Мы считаем, что в ситуации на Украине ничего не изменилось. Так что нет никаких причин снимать отстранение», – сказал менеджер дистанционной команды Ларс Оберг в интервью Expressen.

– У меня то же чувство, что и у Ларса: что-то может случиться на осенней встрече [FIS]. Предполагаю, что россиянам разрешат вернуться под нейтральным флагом.

– Как, по-вашему, отреагируют на это ваши спортсмены?

– Я думаю, всем ясно, что россиян нельзя допускать к соревнованиям, пока продолжаются боевые действия, – отметил директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

Заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон добавил, что организация, вероятно, рассмотрит вопрос допуска российских лыжников в конце октября.