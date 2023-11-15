Светлана Журова: «МОК обвиняет нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы»
Журова высказалась о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России.
«Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально.
Мы не узурпируем мировой спорт, пусть МОК посмотрит на НХЛ, это яркий пример того, как одна лига забрала себе лучших игроков, и они по большей части играют только там, из-за чего страдают чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Но претензии МОК предъявляет только нам», – сказала Светлана Журова.
Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России
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