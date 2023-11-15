Светлана Журова: «МОК обвиняет нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы»

Теги Светлана Журова МОК ТАСС Игры дружбы Легкая атлетика

Журова высказалась о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально.

Мы не узурпируем мировой спорт, пусть МОК посмотрит на НХЛ, это яркий пример того, как одна лига забрала себе лучших игроков, и они по большей части играют только там, из-за чего страдают чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Но претензии МОК предъявляет только нам», – сказала Светлана Журова.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года. 

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

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3 комментария

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den70
Разве МОК предьявлял претензии? Он предостерёг НОКи от участия. Мне кажется, что не стоит раньше времени эту тему мусолить. То, что это политическое шоу, и так понятно. То, что найдутся те, кто за баблищще в этом по участвует - очевидно. Как очевидно и то, что те спортсмены, чей капитал включает в себя и репутацию, - обойдутся это действо за 7 вёрст.
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Пупкин Вольдемар
Бедняжки, бьются, словно рыба о лёд в поисках ,,новых форматов,, ...
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Пупкин Вольдемар
,,Формат,, будет только один - изоляция.
0
0
0
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