Светлана Журова: «МОК обвиняет нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы»

Журова высказалась о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально.

Мы не узурпируем мировой спорт, пусть МОК посмотрит на НХЛ, это яркий пример того, как одна лига забрала себе лучших игроков, и они по большей части играют только там, из-за чего страдают чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Но претензии МОК предъявляет только нам», – сказала Светлана Журова.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России