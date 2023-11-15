Винер о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Было понятно, что они будут придерживаться такой политики в отношении наших соревнований»
Винер назвала ожидаемыми рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России.
«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью.
Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации.
Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян», – сказала Ирина Винер.
Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России
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