Винер о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Было понятно, что они будут придерживаться такой политики в отношении наших соревнований»

Теги МОК Ирина Винер ТАСС Игры дружбы Гимнастика

Винер назвала ожидаемыми рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью.

Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации.

Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян», – сказала Ирина Винер.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года. 

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

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3 комментария

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Andreir888
Ну, насчёт политических демонстраций, это вопрос спорный, кто и где их будет устраивать...
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Dinamik1
Надо Баха в международный розыск обьявить.
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Viks
Потому что санкции, запрет на международные соревнования на территории России никто не отменял.
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