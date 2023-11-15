Дмитрий Васильев: «В МОК понимают, что управление уходит, и они ничего не могут с этим поделать»

Теги МОК Дмитрий Васильев Спорт-Экспресс Игры дружбы Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года. 

«Они это делают от слабости. В МОК понимают, что управление уходит, и они ничего не могут с этим поделать.

Уже откровенно призывают национальные комитеты каким-то образом бойкотировать наши игры. Если Игры дружбы состоятся, постепенно вся инициатива перейдет к новому формату. А формат Олимпиады начнет утрачивать свои лидирующие позиции.

Поэтому МОК сейчас в панике. Они понимают, что им уже не справиться с этой ситуацией. Но все равно пытаются что-то сделать», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

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