Дмитрий Васильев: «В МОК понимают, что управление уходит, и они ничего не могут с этим поделать»

Дмитрий Васильев высказался о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Летние Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.

«Они это делают от слабости. В МОК понимают, что управление уходит, и они ничего не могут с этим поделать.

Уже откровенно призывают национальные комитеты каким-то образом бойкотировать наши игры. Если Игры дружбы состоятся, постепенно вся инициатива перейдет к новому формату. А формат Олимпиады начнет утрачивать свои лидирующие позиции.

Поэтому МОК сейчас в панике. Они понимают, что им уже не справиться с этой ситуацией. Но все равно пытаются что-то сделать», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России