Бородавко об участии Большунова в стартах: «У него есть огромное желание выйти на лыжню. Но главный принцип – не навредить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о планах Александра Большунова по участию в стартах.

С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.

– Ничего нового в здоровье Саши нет. Сейчас он тренируется с определенными ограничениями. Какие-либо решения будут приниматься перед стартом. Если все будет хорошо – будет стартовать, у него есть огромное желание выйти на лыжню. Но главный принцип во главе угла – не навредить.

– Пока что склоняетесь в сторону выступления?

– Пока не могу ответить, потому что он будет еще и сам смотреть по своему функциональному состоянию. Плюс важно мнение людей, которые участвуют в его восстановлении, – сказал тренер.

Большунов об участии в гонках в Хакасии: «Сам даже еще не знаю, все зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще не понятно»

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