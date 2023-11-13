Большунов об участии в гонках в Хакасии: «Сам даже еще не знаю, все зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще не понятно»

Лыжник Александр Большунов может пропустить первые старты сезона в Хакасии.

18-19 ноября в Вершине Теи пройдет Кубок Хакасии, с 23 по 26 ноября там же состоится первый этап Кубка России.

«Сам даже еще не знаю, все зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще не понятно. Вкатывание начали в Ханты-Мансийске, в Хакасии продолжим. Приедем в Тею и посмотрим на настрой, надеюсь, что все-таки он будет хорошим. Главное, что у вас достаточно много снега, это тоже придает дополнительное настроение.

Каждый год конкуренция внутри страны растет, юниоры подрастают и проявляются, и это хорошо! Главное, чтобы тенденция продолжалась, всегда нужно, чтобы кто-то новый появлялся, и не просто 1-2 старта пробежать, а полностью в течение всего сезона составлять конкуренцию. Наверное, все старты сезона можно назвать главными и важными, но как и всегда, всё будет зависеть от самочувствия.

В прошлом году болельщики требовали трансляцию, это было очень актуально, особенно после успешного выступления на Олимпиаде. Это здорово, что в этот раз можно будет понаблюдать за гонками онлайн», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.