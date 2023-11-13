Большунов об участии в гонках в Хакасии: «Сам даже еще не знаю, все зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще не понятно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Кубок Хакасии Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов может пропустить первые старты сезона в Хакасии.

18-19 ноября в Вершине Теи пройдет Кубок Хакасии, с 23 по 26 ноября там же состоится первый этап Кубка России.

«Сам даже еще не знаю, все зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще не понятно. Вкатывание начали в Ханты-Мансийске, в Хакасии продолжим. Приедем в Тею и посмотрим на настрой, надеюсь, что все-таки он будет хорошим. Главное, что у вас достаточно много снега, это тоже придает дополнительное настроение.

Каждый год конкуренция внутри страны растет, юниоры подрастают и проявляются, и это хорошо! Главное, чтобы тенденция продолжалась, всегда нужно, чтобы кто-то новый появлялся, и не просто 1-2 старта пробежать, а полностью в течение всего сезона составлять конкуренцию. Наверное, все старты сезона можно назвать главными и важными, но как и всегда, всё будет зависеть от самочувствия.

В прошлом году болельщики требовали трансляцию, это было очень актуально, особенно после успешного выступления на Олимпиаде. Это здорово, что в этот раз можно будет понаблюдать за гонками онлайн», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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