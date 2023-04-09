Юрий Бородавко: «В этом сезоне и Большунов, и Непряева очень много болели. Отсюда определенные провалы в подготовке»

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Тренер Юрий Бородавко рассказал о провалах в подготовке у Большунова и Непряевой

Александр Большунов и Наталья Непряева победили в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

– Первое что хочется отметить – в этом сезоне и Большунов, и Непряева очень много болели. Три раза за сезон болеть – это непозволительная роскошь. Отсюда были и определенные провалы в подготовке – недовыполненная работа, которая не позволила выйти на лучшую форму.

– А если говорить о психологии, ее хватило лидерам?

– Они адекватные люди, прекрасно понимали, в каких условиях соревнуются, почему это происходит, старались извлечь максимум из того, что было, – сказал Бородавко.

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2 комментария

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Ольга Иванова
Ответ imaxim
Частые болезни могут быть свидетельством перетренированности
Причина одна, слишком большой контакт с болельщиками!
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imaxim
Частые болезни могут быть свидетельством перетренированности
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