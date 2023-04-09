Юрий Бородавко: «В этом сезоне и Большунов, и Непряева очень много болели. Отсюда определенные провалы в подготовке»

Тренер Юрий Бородавко рассказал о провалах в подготовке у Большунова и Непряевой

и победили в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

– Первое что хочется отметить – в этом сезоне и Большунов, и Непряева очень много болели. Три раза за сезон болеть – это непозволительная роскошь. Отсюда были и определенные провалы в подготовке – недовыполненная работа, которая не позволила выйти на лучшую форму.

– А если говорить о психологии, ее хватило лидерам?

– Они адекватные люди, прекрасно понимали, в каких условиях соревнуются, почему это происходит, старались извлечь максимум из того, что было, – сказал .