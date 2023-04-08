Бородавко о Кубке России: «Все проходит на высоком уровне. Организация не хуже Кубка мира»

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Тренер российских лыжников сравнил уровень организации на Кубках мира и России

Сегодня в финале Кубка России в Кировске прошли мужской и женский спринты свободным стилем. Победили Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Выигрывать всегда приятно. Для Натальи это были разгоночные гонки после болезни. Непряева и вчера победила – это подтверждает ее уровень. Умница.

Александр Большунов решил ускориться раньше и сделал отрыв в первой половине дистанции. Также радует, что после болезни, которая была до ЧР, показывает достойный результат.

В целом доволен и результатами, и соревнованием. Это полезно для нас. Все проходит на высоком уровне. Организация не хуже Кубка мира!» — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

1 комментарий

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grag68
Ну давайте создавайте что то типа НХЛ, национальная лыжная лига. Все равно на км ещё долго не пустят
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