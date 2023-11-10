Юрий Бородавко: «Большунов тренируется не в полном объеме. У него достаточно серьезная травма, после которой долго восстанавливаешься»

Юрий Бородавко рассказал, что Большунов пока тренируется не в полном объеме.

Лыжник травмировал спину на сборе в Беларуси в августе.

«Травма достаточно серьезная, и восстанавливаешься после нее достаточно долго.

Постепенно приступили к более жестким тренировкам, он может уже проводить интервальную работу. Но точно также будем смотреть результаты МРТ, в каком состоянии находится грыжа, и дальше принимать решение.

Нет, не в полном объеме (тренируется). Есть ограничения по бегу, по всем прыжковым тренировкам, силовым упражнения, по скоростной работе.

Выступит ли Большунов на первом этапе Кубка России в Вершине Теи? Также будем принимать решение в зависимости от состояния и что мы увидим на МРТ.

Контрольные старты в Ханты-Мансийске Александр Большунов, скорее всего, пропустит», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.