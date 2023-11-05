Йоханнес Клэбо: «Придется рассмотреть конкретные детали, но нет сомнений в том, что я открыт для сборной»

Йоханнес Клэбо заявил, что по-прежнему готов быть в сборной Норвегии.

Сообщалось, что девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам еще не пришел к окончательному соглашению с федерацией лыжного спорта страны. Оно необходимо для участия в Кубке мира.

– Генсекретарь лыжной федерации Арне Бауманн признал, что организации надо меняться, особенно в плане прямого диалога со спортсменами. Что думаете об этом?

– Общение необходимо, чтобы все работало как надо. Мы должны надеяться и верить, что что-то изменится.

– Можете ли назвать что-то конкретное, что могло бы помочь вам вернуться в команду?

– Я всегда открыто заявлял о желании быть в сборной. Ни в коем случае не закрывал двери для попадания в нее в следующем сезоне – я четко и ясно дал это понять.

Придется рассмотреть конкретные детали, но нет никаких сомнений в том, что я открыт для национальной команды. Я действительно верю в модель сборной и считаю ее лучшим местом, – сказал Клэбо.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!