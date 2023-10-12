Клэбо о переговорах с федерацией: «Хочу иметь ясность относительно того, когда я частное лицо, а когда я в сборной»

Йоханнес Клэбо высказался о переговорах с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Пятикратный олимпийский чемпион все еще не подписал соглашение с федерацией, которое необходимо для участия в Кубке мира.

Среди требований Клэбо – дополнительные 9 дней во время сезона, когда он будет свободен от соглашения.

«Я хочу иметь ясность относительно того, когда я, Йоханнес Клэбо, – частное лицо, а когда я в сборной. Для меня эти девять дней стали символом того, что это важно для меня.

Я обязательно сяду на диван, но, по крайней мере, тогда я смогу сидеть на диване в той одежде, которую хочу носить. Не думая о том, что у меня на груди должны быть те или иные логотипы», – сказал Клэбо.

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