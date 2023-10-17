Менеджер сборной Норвегии: «К тому, каким будет соглашение Клэбо с федерацией, нам еще придется вернуться»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Йоханнес Клэбо еще не пришел к окончательному соглашению со сборной Норвегии.

Об этом заявил менеджер норвежской лыжной команды Эспен Бьервиг. 

«Как раз перед тем, как мы собирались начать большую осеннюю встречу, Клэбо разослал пресс-релиз. Мы бегло его прочитали, у меня сложилось впечатление, что сторона Клэбо хотела найти решение с его нахождением в национальной команде и вне ее.

Мы уже рассматривали это в качестве возможной альтернативы на переговорах ранее, и я сделал заявление в СМИ. 

Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало бы высказаться более точно. К тому, каким будет соглашение о представительстве, нам еще придется вернуться.

Это означает, что мы не уточнили, каким будет содержание соглашения. Оно может быть как стандартным, так и более длительным», – цитирует Бьервига NRK. 

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2 комментария

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Глеб Вихрев
Лыжником был нулевым такой же и менеджер.
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Rygeek
Но это все не из-за денег, ведь правда?)
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