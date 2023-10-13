Клэбо о конфликте с федерацией: «Мы живем в 2023 году, и у нас не может быть соглашения образца 1980 года. Это невозможно, нужно обновляться»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо высказался о своем конфликте с норвежской лыжной федерацией.

Лыжник все еще не подписал соглашение, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«В последнее время возникло несколько проблем, ситуацию нельзя назвать оптимальной. Конечно, я надеюсь на улучшение.

Ни в коем случае не хочу сказать, что собираюсь руководить федерацией, но я считаю, что нужно придерживаться своих ценностей и основных принципов. 

Я осторожен и внимательно читаю свои соглашения. У меня есть определенные цели и обязательства, которые я хочу выполнить. В то же время нужно, чтобы взаимодействие было эффективным.

Над этим мы должны работать вместе. Надеюсь, мы сможем договориться [с федерацией] о представительском соглашении, чтобы вместе пройти этот путь.

Мне важно рассказать людям о том, что происходит на самом деле – дело вовсе не в деньгах. В таком случае для меня было бы лучше остаться в сборной. Ни одно из моих решений не мотивировано деньгами. 

Мне повезло: у меня есть дом, в котором я живу со своей девушкой, и я могу заниматься самым интересным делом, которое знаю – лыжными гонками. Мне не нужно ничего сверх этого.

Но я хочу, чтобы дела велись порядочно и аккуратно. Для меня это всегда было важно. Все сводится к ценностям, а они сводятся к тому, как мы относимся к людям, как мы себя ведем – и как мы стараемся жить в соответствии с этими ценностями.

У меня нет стремления быть «трудным». Я бы предпочел во всем этом не участвовать.

Может быть, так было бы лучше для меня – но тогда я не смог бы спать по ночам, потому что у меня есть ценности, которые важны для меня и которые, как я считаю, хороши и для других.

Мы живем в 2023 году, и у нас не может быть соглашения образца 1980 года. Это невозможно. Нужно обновляться. Способность и мотивация мыслить по-новому – это то, чего больше всего не хватает.

Спонсорский рынок сейчас не такой, как 15 лет назад. Он развивается, и поэтому лыжная федерация и все мы должны уметь опережать события и действовать так, чтобы это было выгодно всем сторонам.

Это касается меня лично, всех спортсменов и федерации. Это взаимодействие. Но не может быть взаимодействия с монополией одной из сторон – это не будет работать оптимально», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?

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6 комментариев

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сервисник
Может себе позволить, он звезда! Дело, скорее всего в деньгах. Команда полностью зависит от него. Прикиньте вой местных, если бы Болле себя так вёл) Обозвали бы меркантильным и т.д.
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Alex1104
"Товарищи, деньги, пока, никто не отменял"
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SkierNSK
Новые ценности: сегодня рекламирую одну фирму, завтра их конкурентов основных, а послезавтра опять первую🤣 Но речь же не про деньги, а про ценности.
Ещё обо...л федерацию, других сборников, которых всё устраивало. "И тут выхожу я, весь в белом" 😅
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velesss
Дай Бог Клэбо сможет сломать старперов из федерации которые воруют как все, научились у тихонвых вяльб, и живут за счет спортсменов , удачи Йханес.
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Глеб Вихрев
Ответ сервисник
Может себе позволить, он звезда! Дело, скорее всего в деньгах. Команда полностью зависит от него. Прикиньте вой местных, если бы Болле себя так вёл) Обозвали бы меркантильным и т.д.
Вы внимательно изучите его условия-потом делайте вывод -далее Большунов полностью на гособеспечении и сейчас и будет после заверщения карьеры -Клэбо крмит госсударство не будет на халяву -вот по этому то они стараються обеспечить себя -их не садят в депутатские кресла и не назначают пожизненные пенсии -учи матчать му---а...
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сервисник
Ответ Глеб Вихрев
Вы внимательно изучите его условия-потом делайте вывод -далее Большунов полностью на гособеспечении и сейчас и будет после заверщения карьеры -Клэбо крмит госсударство не будет на халяву -вот по этому то они стараються обеспечить себя -их не садят в депутатские кресла и не назначают пожизненные пенсии -учи матчать му---а...
Ну и каша у тебя в голове) "матчасть", "депутаты"... Ещё и оскорбляешь незнакомых людей. Причём здесь матчасть? Ты хоть знаешь что это такое?
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