Клэбо о конфликте с федерацией: «Мы живем в 2023 году, и у нас не может быть соглашения образца 1980 года. Это невозможно, нужно обновляться»

Йоханнес Клэбо высказался о своем конфликте с норвежской лыжной федерацией.

Лыжник все еще не подписал соглашение, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«В последнее время возникло несколько проблем, ситуацию нельзя назвать оптимальной. Конечно, я надеюсь на улучшение.

Ни в коем случае не хочу сказать, что собираюсь руководить федерацией, но я считаю, что нужно придерживаться своих ценностей и основных принципов.

Я осторожен и внимательно читаю свои соглашения. У меня есть определенные цели и обязательства, которые я хочу выполнить. В то же время нужно, чтобы взаимодействие было эффективным.

Над этим мы должны работать вместе. Надеюсь, мы сможем договориться [с федерацией] о представительском соглашении, чтобы вместе пройти этот путь.

Мне важно рассказать людям о том, что происходит на самом деле – дело вовсе не в деньгах. В таком случае для меня было бы лучше остаться в сборной. Ни одно из моих решений не мотивировано деньгами.

Мне повезло: у меня есть дом, в котором я живу со своей девушкой, и я могу заниматься самым интересным делом, которое знаю – лыжными гонками. Мне не нужно ничего сверх этого.

Но я хочу, чтобы дела велись порядочно и аккуратно. Для меня это всегда было важно. Все сводится к ценностям, а они сводятся к тому, как мы относимся к людям, как мы себя ведем – и как мы стараемся жить в соответствии с этими ценностями.

У меня нет стремления быть «трудным». Я бы предпочел во всем этом не участвовать.

Может быть, так было бы лучше для меня – но тогда я не смог бы спать по ночам, потому что у меня есть ценности, которые важны для меня и которые, как я считаю, хороши и для других.

Мы живем в 2023 году, и у нас не может быть соглашения образца 1980 года. Это невозможно. Нужно обновляться. Способность и мотивация мыслить по-новому – это то, чего больше всего не хватает.

Спонсорский рынок сейчас не такой, как 15 лет назад. Он развивается, и поэтому лыжная федерация и все мы должны уметь опережать события и действовать так, чтобы это было выгодно всем сторонам.

Это касается меня лично, всех спортсменов и федерации. Это взаимодействие. Но не может быть взаимодействия с монополией одной из сторон – это не будет работать оптимально», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

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