Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Политика Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов не будет выступать без российского флага.

Родители Большунова живут в селе Подывотье Брянской области, расположенном в двух километрах от российско-украинской границы.

«У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилеты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали.

Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась.

Я смогу найти слова, которые Саша поймет. Слова «давить» и «убеждать» – абсолютно разные вещи. Это не указание. Но для любого человека я найду доступные слова», – сказала Вяльбе в рамках шоу «На два слова».

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27 комментариев

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Ебздрогыч
Ну вот за эти "прилеты" Саша и митинговал на концерте-митинге в Лужниках. Какие вопросы-то?
+88
-16
+72
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prorvemss
А что же до 24 февраля 2022 "прилетов" не было???
+55
-14
+41
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GLW
росгвардеец в окопе должен быть давно
+24
-6
+18
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haymaker
Говорят, это по плану так
+13
-2
+11
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Veles3101
Саша может сходить в военкомат и сказать "Товарищи!отправьте меня в самое пекло, я буду мстить за грядки", а он думает про какие-то заграницы, призовые и выступления в недружественных странах
+14
-4
+10
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Илья Савчук
Ответ akrets
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Так люди подобные ей серьезно считают, что Украина напала на ядерную державу.
+13
-5
+8
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Александр Калачев
Ответ Бене Гессерит
Какой хороший сын, не может родителям найти жильё получше, чем под снарядами. Позорище.
Ну люди разные бывают, скорее всего они не хотят переезжать
+8
-1
+7
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Евгений - 79
Может быть пусть Саша сам решает, а не президент федерации давит на него, намекая, что ехать не нужно.
+10
-4
+6
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Олег Акимов
А почему росгвардеец не защищает огород?
+9
-4
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Alex Rhea
Так вроде до этого ездили с "белой тряпкой" и всё норм было
+7
-2
+5
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SkierNSK
Честно говоря, от президента ФЛГР в интервью я бы хотел услышать почему не было организовано ТВ-трансляции, или хотя бы интернет, как в прошлые годы, летнего ЧР и про подготовку наших спортсменов (как от главного тренера), а не про Дзюбу и прилёты...
+4
-1
+3
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Kumsaegi
Да по деньгам, небось, выгоднее будет не выступать :)
+8
-5
+3
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Kuryanin
Ответ Ебздрогыч
Ну вот за эти "прилеты" Саша и митинговал на концерте-митинге в Лужниках. Какие вопросы-то?
Вот у него как раз вопросов нет, что Вяльбе и подтверждает.
+2
0
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Александр Никитин
Ответ Илья Савчук
Так люди подобные ей серьезно считают, что Украина напала на ядерную державу.
Эм никто так не считает, глупости не говорите. Все знают, что произошло 24 февраля, просто в причинах люди расходятся.
+3
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Red Sonya
Трубицына дело говорит, но начат надо с себя. Что это за ВЯЛЬБЕ? Попахивает недружественно
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Павел Мельников
Разговоры на пустом месте, Большунов и так уже давно выбор сделал.
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sava k
Может быть лучше не считать, а просто спросить?
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Павел Rzd
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gamper333
прилеты?
а что произошло? кто-нибудь в курсе?
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IrbIS
ПХАХАХАХАХАХАХ
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akrets
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nmnackjbxkasbk
Ответ GLW
росгвардеец в окопе должен быть давно
с семками в карманах
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Tomas Nepotrebko
Ответ Александр Никитин
росгвардия не сидит в окопах, у них другие задачи.
задачи обеспечивать порядок на территориях, которые путин считает присоединёнными. окопов там немало
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2882
Ответ SkierNSK
Честно говоря, от президента ФЛГР в интервью я бы хотел услышать почему не было организовано ТВ-трансляции, или хотя бы интернет, как в прошлые годы, летнего ЧР и про подготовку наших спортсменов (как от главного тренера), а не про Дзюбу и прилёты...
Есть подозрение что она про это говорила, но это не попало в повесточку спортса. Сложнее было верещать, как некий кривоносов выше с комента , мол "А что случилось"
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