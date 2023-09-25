Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»

Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов не будет выступать без российского флага.

Родители Большунова живут в селе Подывотье Брянской области, расположенном в двух километрах от российско-украинской границы.

«У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилеты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали.

Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась.

Я смогу найти слова, которые Саша поймет. Слова «давить» и «убеждать» – абсолютно разные вещи. Это не указание. Но для любого человека я найду доступные слова», – сказала в рамках шоу «На два слова».