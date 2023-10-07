Крюгер о конфликте РФ и Украины: «Больше всего мне хотелось бы, чтобы все закончилось и мы могли бы снова стать конкурентами на трассе»

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался о конфликте России и Украины.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что дом родителей Александра Большунова, находящийся в двух километрах от российско-украинской границы, пострадал от «прилетов».

«Тяжело узнавать, что происходит в России и на Украине. Хоть это сильнее ударило по Украине, на россиян это тоже влияет.

Очень неприятно об этом читать, больше всего мне хотелось бы, чтобы все закончилось и мы могли бы снова стать конкурентами на лыжных трассах», – сказал Крюгер.

Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»