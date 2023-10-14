Эвен Нортуг о словах Большунова про сообщение от норвежского спортсмена: «Думаю, он врет. Сомневаюсь, что кто-то из нас мог писать ему»

Норвежские лыжники выразили недоверие словам Александра Большунова.

В апреле этого года Большунов рассказал в интервью: «Спортсмен из сборной Норвегии написал мне на этой неделе со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

– В любом случае я не отправлял это сообщение. Возможно, кто-то писал ему, но я об этом ничего не слышал, – сказал Эвен Нортуг.

– Вы думаете, что Большунов врет?

– Да, я действительно так думаю. Это может быть способ оказать некоторое давление на ситуацию. Я сомневаюсь, что кто-то из нас мог писать ему, – добавил лыжник.

«Я не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Что касается членов нашей команды – осмелюсь сказать, что это неправда», – заявил Дидрик Тенсет.

«Нет сомнений, что для лыжного спорта лучше, если будет участвовать Россия. Но при нынешнем положении дел это невозможно. Нет смысла решать эту проблему до тех пор, пока ситуация не изменится», – сказал Пол Гульберг.

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