Эвен Нортуг о словах Большунова про сообщение от норвежского спортсмена: «Думаю, он врет. Сомневаюсь, что кто-то из нас мог писать ему»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Пол Гульберг Дидрик Тенсет Эвен Нортуг Александр Большунов Лыжи

Норвежские лыжники выразили недоверие словам Александра Большунова.

В апреле этого года Большунов рассказал в интервью: «Спортсмен из сборной Норвегии написал мне на этой неделе со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

– В любом случае я не отправлял это сообщение. Возможно, кто-то писал ему, но я об этом ничего не слышал, – сказал Эвен Нортуг.

– Вы думаете, что Большунов врет?

– Да, я действительно так думаю. Это может быть способ оказать некоторое давление на ситуацию. Я сомневаюсь, что кто-то из нас мог писать ему, – добавил лыжник. 

«Я не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Что касается членов нашей команды – осмелюсь сказать, что это неправда», – заявил Дидрик Тенсет.

«Нет сомнений, что для лыжного спорта лучше, если будет участвовать Россия. Но при нынешнем положении дел это невозможно. Нет смысла решать эту проблему до тех пор, пока ситуация не изменится», – сказал Пол Гульберг.

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9 комментариев

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Глеб Вихрев
Ответ Ksenia RN
Написал кто-нить по пьяни, да кто ж теперь сознается? Вообще такое сложно придумать - Большой ведь не представитель западной цивилизации, для которых врать - то же самое, что дышать.
Ты наших депутатов послушай -и представителей западной цивилизации не надо -они даже рядом не стоят по части"честности" с нашими избранниками .
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Ksenia RN
Написал кто-нить по пьяни, да кто ж теперь сознается? Вообще такое сложно придумать - Большой ведь не представитель западной цивилизации, для которых врать - то же самое, что дышать.
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velesss
Я верю Нортугу, думаю Большунов врет, скорей всего может даже не он , а просто ему так написали сценарий.
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imaxim
Крюгер вполне мог такое написать
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Olga.t
Ответ сервисник
Кому доказать? Вам? С чего бы это. Тем более зачем подставлять того, кто написал, его же на родине потом на вилы поднимут.
Зачем доказывать мне?
Доказать тем норгам, кто считает, что Болле врёт.
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