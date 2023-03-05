Йоханнес Клэбо: «Золота ЧМ в дистанционной гонке придется подождать. Проще было получить его два года назад»
Лыжник Йоханнес Клэбо оценил выступление в марафоне на чемпионате мира-2023.
Сегодня Клэбо завоевал серебро в гонке на 50 км классикой. Победу одержал Пол Гульберг.
«Что касается Гульберга – это было потрясающе. В этом году он очень стабилен, постоянно попадает в призы. Тот факт, что он сегодня взял золото, очень много значит.
А мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке. Проще было получить его два года назад, но его нет», – сказал Клэбо.
Два года назад на ЧМ-2021 в Оберстдофре Клэбо первым финишировал в классическом марафоне, но был дисквалифицирован после гонки за то, что при обгоне сломал палку россиянину Александру Большунову.
Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал
Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?
Пусть радуются. Это праздник на их улице) надеюсь, что эта улица соединится в будущем с нашей)
А в итоге в этой ситуации проигрывают все: интерес к лыжным гонкам, итак невысокий, сейчас падает с усиленной скоростью, что в конце концов может привести к тому, что до победы Клебо в дистанционной гонке на ЧМ через пару лет будет дело только ему самому)
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Но судьба воздала виноватому сполна, отправив его соревноваться в Малиновку. А в Тронхейме шансы будут.
есть ещё 2 золота на ои, выигранных в монструозном доминирующем стиле.))
единственный российский лыжник, выигравший 2 бхг.
конечно, он не лучший лыжник мира, но это все равно очень сильно.
По победителю скажу: Болле таких сбрасывал на 40м км влегкую, Голберг длинные дистанции ваще никогда не тянул, а тут "нате" в отсутствие конкурентов. Да уж, Клебо профукал шансы, таких тепличных условий в будущем не будет.
Ждём изменения правил и марафона в 25 км! Тогда шанс есть!)
Им же так кайфово сейчас.