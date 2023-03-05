Йоханнес Клэбо: «Золота ЧМ в дистанционной гонке придется подождать. Проще было получить его два года назад»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Пол Гульберг Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Лыжник Йоханнес Клэбо оценил выступление в марафоне на чемпионате мира-2023.

Сегодня Клэбо завоевал серебро в гонке на 50 км классикой. Победу одержал Пол Гульберг.

«Что касается Гульберга – это было потрясающе. В этом году он очень стабилен, постоянно попадает в призы. Тот факт, что он сегодня взял золото, очень много значит.

А мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке. Проще было получить его два года назад, но его нет», – сказал Клэбо.

Два года назад на ЧМ-2021 в Оберстдофре Клэбо первым финишировал в классическом марафоне, но был дисквалифицирован после гонки за то, что при обгоне сломал палку россиянину Александру Большунову.

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koca59
Ответ Evil Ronin
Без Большунова, эти медали Клебо, имеют коричневатый оттенок. Он сам это понимает, просто из за астмы и несправедливого недопуска Сборной России, боится лишний раз выпустить из своего рта остатки ингалятора.
Когда не было на ТДС норгов, наши говорили, что это их проблемы и радовались победам, как будто была суперконкуренция.а сейчас мы предъявляем, что они легко обыгрывают остальных. (Это я не говорю причинах отсутствия, а сам факт отсутствия)
Пусть радуются. Это праздник на их улице) надеюсь, что эта улица соединится в будущем с нашей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROMEO BLACK-WHITE
Ответ Йенс Мустерманн
Не тешьте себя надеждой, триумфатора Малиновки там точно не будет.
Дело не в надеждах, а в капитализме - и Большунов и сб. России - это "товар на лыжном рынке", который хорошо продаётся и который нужен. Но даже если его не будет - этот Ч.М. показал, что Йося и без сб. России не может выиграть нормальную гонку... Мы же об этом в конечном счёте говорим?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
limitforever
Если так подумать, то не только российские лыжники потеряли возможность выступать на чемпионате мира, но и норвежцы, из-за недопуска основных конкурентов, сейчас выступают на этаком "открытом чемпионате Норвегии", что тоже вряд ли доставляет им больлое удовольствие.
А в итоге в этой ситуации проигрывают все: интерес к лыжным гонкам, итак невысокий, сейчас падает с усиленной скоростью, что в конце концов может привести к тому, что до победы Клебо в дистанционной гонке на ЧМ через пару лет будет дело только ему самому)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ SkierNSK
Где там свидетели 6 золотых медалей Клэбо на одном ГС? 🤣
В Малиновке сегодня были
https://www.sports.ru/skiing/1114924948-yurij-borodavko-vyigraet-li-klebo-shest-zolotyx-medalej-na-chm-vse-pre.html
https://www.sports.ru/skiing/1114945360-aleksandr-bolshunov-klebo-budet-eshhe-begat-i-begat-i-ya-poka-ne-sobir.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maratti1987
« 8800…..проще позвонить чем у кого то занимать»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Да, если бы не судейский грабёж 2 года назад после интриг вечно второго и с подачи Трубицины и Бородавко, то точно держал бы золотую медаль в руках и сейчас защищал бы титул вместо Иверсена.
Но судьба воздала виноватому сполна, отправив его соревноваться в Малиновку. А в Тронхейме шансы будут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira_shock
Ответ SkierNSK
Где там свидетели 6 золотых медалей Клэбо на одном ГС? 🤣
В Малиновке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
2 года прошло, а до сих пор плачет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Destroyer
Клебо не сказать чтобы провалил ЧМ, но разочаровал однозначно. В отсутствии главного конкурента и сборной России в целом ожидал от него большего если честно, ещё и этот цирк с Крюгером и марафоном ещё больше впечатление испортил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Где там свидетели 6 золотых медалей Клэбо на одном ГС? 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Попов
Ответ Бездарь209
Его запомнят как 9-кратного чемпиона мира, а вот заурядного товарища с одним золотом на ЧМ, вряд ли кто-то вспомнит...
с одним золотом?
есть ещё 2 золота на ои, выигранных в монструозном доминирующем стиле.))
единственный российский лыжник, выигравший 2 бхг.

конечно, он не лучший лыжник мира, но это все равно очень сильно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Ответ Ksenia RN
Показалось, это у него незапланированно вышло. Чел выиграл на ЧМ полтос и не радовался особо.
Нееее, я три раза после финиша пересматривал, как он финиширует, до него доходит, и у него улыбка всё шире)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
А говорил то, что тот марафон на ЧМ в прошлом и забыт 😅
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Ой не факт, что ты обыграл бы Саню в створе... Ближайший Г.С. будет через 2 года и там, на 15 классикой с огромной вероятностью будут Нисканен, Большунов, Червоткин + 2 сб. России и + 4 норвежца, кроме Клэбо. На скиатлоне - Большунов, Крюгер, вероятно Амундсен + 2 норвежца, на 50 коньком - Большунов, Крюгер, Амундсен, Голберг + ещё кто-то из норвежцев - Кого и на Какой дистанции Йося обыграет?
Не тешьте себя надеждой, триумфатора Малиновки там точно не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pankratoff
Ответ Александр Гороховик
Его шанс Олимпиада-2026 и слишком длинный выкат трассы. Ну и плюс шанс - сокращение дистанци до кубковых, тогда он начнет рвать.
Там мы видели Клэбо только на 15 км, другое дело как он будет выглядеть там на длинных гонках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Шинкаренко
Ответ Мистер Ювентус
вряд ли понимают не наш менталитет ,Большунов бы всех порвал!
согласен, Саша в прекрасной форме был после Олимпиады, жаль время уходит, самый расцвет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksenia RN
Ответ Alex1893
Комментарий удален модератором
Уверена, норги вывернутся наизнанку, но не пустят наших на свой ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SIMONA
Теперь сомнений нет никаких- финиш у Большунова на Чм21 по всем правилам не смог бы. Не зря Санёк тогда говорил, что он себе нравился по движениям ( а все ещё посмеивались). Пусть радуется 2ым места, при наших в 3ку б не заехал.
По победителю скажу: Болле таких сбрасывал на 40м км влегкую, Голберг длинные дистанции ваще никогда не тянул, а тут "нате" в отсутствие конкурентов. Да уж, Клебо профукал шансы, таких тепличных условий в будущем не будет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
"А мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке"

Ждём изменения правил и марафона в 25 км! Тогда шанс есть!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksenia RN
Ответ Caerly
Комментарий удален модератором
Показалось, это у него незапланированно вышло. Чел выиграл на ЧМ полтос и не радовался особо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Видел я этих 20-летних уникумов вагон и целую тележку... Из последних, кто хоть чего-то добился - Порома и Амундсен, а до этого Большунов, Клэбо, Спицов, Червоткин. А прошло уже 7 лет !!
Дилетант. Жизнь не стоит на месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
НЕ дождёшься!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pankratoff
Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Ой не факт, что ты обыграл бы Саню в створе... Ближайший Г.С. будет через 2 года и там, на 15 классикой с огромной вероятностью будут Нисканен, Большунов, Червоткин + 2 сб. России и + 4 норвежца, кроме Клэбо. На скиатлоне - Большунов, Крюгер, вероятно Амундсен + 2 норвежца, на 50 коньком - Большунов, Крюгер, Амундсен, Голберг + ещё кто-то из норвежцев - Кого и на Какой дистанции Йося обыграет?
Норги не хотят видеть Большунова на международных стартах. Кто ж его пустит в Тронхейм.
Им же так кайфово сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ekaterina_)))
Ответ Ksenia RN
"Проще было получить его два года назад, но его нет», – сказал Клэбо." С чего это? Как раз сегодняшний марафон подтвердил, что случившееся 2 года назад - не случайность. 2 года назад в Немчурии Ёха ошибся, т.к. устал после 50 км, сегодня по этой же причине он упустил на финишной прямой Голберга, лицо которого после финиша - отдельная песТня...
Вот именно. Ну не тянет пока Йоха финиш марафона. В прошлый раз допустил грубую ошибку, сил не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бездарь209
Ответ Лев Попов
Лучший лыжник мира, да да да На гс только спринты и эстафеты)) Его запомнят как девятиминутного туалетника, который даже в отсутствии сильнейших конкурентов нагадил в штанишки
Его запомнят как 9-кратного чемпиона мира, а вот заурядного товарища с одним золотом на ЧМ, вряд ли кто-то вспомнит...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий