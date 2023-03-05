Йоханнес Клэбо: «Золота ЧМ в дистанционной гонке придется подождать. Проще было получить его два года назад»

Лыжник Йоханнес Клэбо оценил выступление в марафоне на чемпионате мира-2023.

Сегодня Клэбо завоевал серебро в гонке на 50 км классикой. Победу одержал .

«Что касается Гульберга – это было потрясающе. В этом году он очень стабилен, постоянно попадает в призы. Тот факт, что он сегодня взял золото, очень много значит.

А мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке. Проще было получить его два года назад, но его нет», – сказал Клэбо.

Два года назад на ЧМ-2021 в Оберстдофре Клэбо первым финишировал в классическом марафоне, но был дисквалифицирован после гонки за то, что при обгоне сломал палку россиянину .

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