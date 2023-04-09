Александр Большунов: «На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились»»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Александр Большунов ТАСС Лыжи

Александр Большунов рассказал о сообщении от норвежского спортсмена

«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом.

Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», – сказал Большунов

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7 комментариев

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Data Architector
Свежо предание...
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Pertinax Gandi
Это случайно не запрещённая в России пропаганда ЛГБТ?
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Ракелль
Клэбо ?
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Viks
спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам" ---Имя, сестра, назови имя! Этим ты его не подставишь - в Норвегии за слова не сажают.
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сервисник
Ответ Россия будет свободной
его по-дружески и по-человечески приободрили, а он в ответ назвал себя лучшим
Читай внимательней, освободитель, он сказал "лучшие с лучшими"!
+5
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Россия будет свободной
его по-дружески и по-человечески приободрили,
а он в ответ назвал себя лучшим
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-4
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ЭЮЯ
Ну явно это был не Клэбо
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