Гульберг, Крюгер, Тенсет, Валнес, Остберг, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам для подготовки к сезону-2023/24.

Сборная Норвегии

Женщины

Хелене Марие Фоссесхолм

Анне Кьерсти Калво

Юлие Мире

Матильде Мирвол

Марте Сконес

Ане Стенсет

Хайди Венг

Лотта Венг

Тириль Венг

Ингвильд Флюгстад Остберг

Мужчины, спринтерская группа

Пол Гульберг

Эвен Нортуг

Синдре Бьорнестад Скар

Ховард Сулос Таугбель

Эрик Валнес

Мужчины, дистанционная группа

Харальд Амундсен

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Левстрем Ниенге

Шюр Рете

Дидрик Тенсет