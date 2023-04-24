Гульберг, Крюгер, Тенсет, Валнес, Остберг, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Пол Гульберг Хайди Венг Шюр Рете Дидрик Тенсет Ингвильд Флюгстад Остберг Эвен Нортуг Синдре Бьорнестад Скар Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Лотта Венг Харальд Амундсен Тириль Венг Анне Кьерсти Калво Матильде Мирвол Эрик Валнес Ане Стенсет Хелене Марие Фоссесхолм Юлие Мире Марте Сконес Лыжи

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам для подготовки к сезону-2023/24.

Сборная Норвегии

Женщины

Хелене Марие Фоссесхолм

Анне Кьерсти Калво

Юлие Мире

Матильде Мирвол

Марте Сконес

Ане Стенсет

Хайди Венг

Лотта Венг

Тириль Венг

Ингвильд Флюгстад Остберг

Мужчины, спринтерская группа

Пол Гульберг

Эвен Нортуг

Синдре Бьорнестад Скар

Ховард Сулос Таугбель

Эрик Валнес

Мужчины, дистанционная группа

Харальд Амундсен

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Левстрем Ниенге

Шюр Рете

Дидрик Тенсет

2 комментария

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Грюденфельдер
Непонятно почему Фоссесхольм опять в составе, за непонятные заслуги. Бергане более подходящая кандидатура. Уж не хуже чем Сконес.
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Toffiti
Неоднозначные впечатления. Вроде было жаль, если бы выкинули из команды призёров КМ и ЧМ: Ниенге, Тёнсета и Рёте. Они вполне заслужили своими результатами тренироваться в сборной. Но как же обидно за того же Ивера Андерсона. Читала статью про него, Ивер так воодушевлен был и надеялся на вызов в основную команду. Наверное, всё это время, образно говоря, сидел и смотрел на свой телефон: ждал звонка от тренера. И тут такой облом😒 Да и Мосебю пора уже в основу, засиделся в резерве.
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