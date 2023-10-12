Йоханнес Клэбо: «Мне не обязательно в этом сезоне ехать на Кубок мира. Но я хочу поехать, это моя работа»

Йоханнес Клэбо заявил, что не считает обязательным участие в Кубке мира-2023/24.

Клэбо все еще не подписал соглашение с федерацией лыжных видов спорта , которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мне не обязательно ехать на мира в этом году, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в 2025 году. Тереза Йохауг – хороший пример этого.

Для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу поехать, это моя работа. Однако есть альтернативы», – сказал Клэбо.

«Я четко сказал, что моя цель – ЧМ-2025, и я думаю об этом каждый день. То, что произойдет в следующем сезоне, не так значительно», – приводит слова лыжника Nettavisen.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?