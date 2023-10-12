Йоханнес Клэбо: «Мне не обязательно в этом сезоне ехать на Кубок мира. Но я хочу поехать, это моя работа»

Теги Кубок мира лыжные гонки Федерация лыжных видов спорта Норвегии сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо заявил, что не считает обязательным участие в Кубке мира-2023/24.

Клэбо все еще не подписал соглашение с федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира. 

«Мне не обязательно ехать на Кубок мира в этом году, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в 2025 году. Тереза Йохауг – хороший пример этого.

Для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу поехать, это моя работа. Однако есть альтернативы», – сказал Клэбо. 

«Я четко сказал, что моя цель – ЧМ-2025, и я думаю об этом каждый день. То, что произойдет в следующем сезоне, не так значительно», – приводит слова лыжника Nettavisen.

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