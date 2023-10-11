Менеджер сборной Норвегии: «Клэбо получил от нас очень хорошее предложение – лучше, чем спортсмены элитной команды. Но он решил отказаться»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Менеджер сборной Норвегии рассказал об условиях, которые предлагали Йоханнесу Клэбо.

Весной этого года Клэбо ушел из команды и начал тренироваться самостоятельно.

На сегодняшний день лыжник все еще не подписал соглашение с федерацией, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Есть ощущение, что мы зашли очень далеко. Мы предоставили слишком большое количество льгот тому, кто находится за пределами команды», – заявил Эспен Бьервиг.

Он объяснил, что все лыжники, не входящие в национальную сборную, должны заключить с федерацией представительское соглашение. Оно может действовать только на выходных, когда идут гонки, либо в течение всего сезона. 

«Спортсмены из элитной команды – единственные, кто имеет право носить на куртке логотип личного спонсора в течение всей зимы. 

Мы предложили Йоханнесу те же условия, что и лыжникам из элитной команды, плюс неделю отдыха. Мы никогда раньше этого не делали. Даже Петтеру Нортугу в свое время такого не предлагали.

Мы хотели дать Клэбо что-то дополнительное, потому что он для нас важен, но он отказался, потому что хочет еще 8 выходных дней.

Я считаю, что 8 дней – это очень много. У меня есть еще 20 спортсменов, которые поддерживают наше сообщество и вносят свой вклад. Почему я должен предоставлять спортсмену, который вне команды, более хорошие условия, чем тем, кто находится в ней? 

Он получил очень хорошее предложение, на самом деле лучше, чем лыжники из элитной сборной. Но он решил отказаться.

Если он хочет заключить соглашение, действующее только с четверга по воскресенье – он может его получить. Но тогда он не сможет носить логотип личного спонсора на своей куртке», – сказал Бьервиг.

Йоханнес Клэбо заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?

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1 комментарий

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Щеглот
Честно сказать, уже после предыдущей новости, про главного конкурента, я хотел сказать, что Йосик - всё, в пролете. Потому что такой демонстративный плевок не простят. Но уж слишком это было смело даже для ведущего эксперта.

А теперь ясно, что таки Жадненький в пролете) И тут я делаю очередной смелый прогноз, скриньте. Очень скоро этого зазнайку позабудут вовсе) И ни одному спонсору он не будет интересен.
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