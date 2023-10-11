Менеджер сборной Норвегии: «Клэбо получил от нас очень хорошее предложение – лучше, чем спортсмены элитной команды. Но он решил отказаться»

Менеджер сборной Норвегии рассказал об условиях, которые предлагали Йоханнесу Клэбо.

Весной этого года Клэбо ушел из команды и начал тренироваться самостоятельно.

На сегодняшний день лыжник все еще не подписал соглашение с федерацией, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Есть ощущение, что мы зашли очень далеко. Мы предоставили слишком большое количество льгот тому, кто находится за пределами команды», – заявил Эспен Бьервиг.

Он объяснил, что все лыжники, не входящие в национальную сборную, должны заключить с федерацией представительское соглашение. Оно может действовать только на выходных, когда идут гонки, либо в течение всего сезона.

«Спортсмены из элитной команды – единственные, кто имеет право носить на куртке логотип личного спонсора в течение всей зимы.

Мы предложили Йоханнесу те же условия, что и лыжникам из элитной команды, плюс неделю отдыха. Мы никогда раньше этого не делали. Даже Петтеру Нортугу в свое время такого не предлагали.

Мы хотели дать Клэбо что-то дополнительное, потому что он для нас важен, но он отказался, потому что хочет еще 8 выходных дней.

Я считаю, что 8 дней – это очень много. У меня есть еще 20 спортсменов, которые поддерживают наше сообщество и вносят свой вклад. Почему я должен предоставлять спортсмену, который вне команды, более хорошие условия, чем тем, кто находится в ней?

Он получил очень хорошее предложение, на самом деле лучше, чем лыжники из элитной сборной. Но он решил отказаться.

Если он хочет заключить соглашение, действующее только с четверга по воскресенье – он может его получить. Но тогда он не сможет носить логотип личного спонсора на своей куртке», – сказал Бьервиг.

Йоханнес Клэбо заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?