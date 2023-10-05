Эмиль Иверсен: «Думаю, что Клэбо поедет на Кубок мира. Ну а если нет, то для меня это даже хорошо – пробиться будет гораздо легче»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Дидрик Тенсет Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Лыжи

Эмиль Иверсен считает, что Йоханнес Клэбо будет выступать на Кубке мира.

Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам. Он еще не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, необходимое для участия в соревнованиях.

«Федерации нужно понимать, что у спортсменов тоже есть некоторые права, и важно, чтобы спортсмены могли делать что-то, исходя из своих ценностей», – ранее заявлял Клэбо.

– Был ужасный случай, когда Синдре Скара и Дидрика Тенсета исключали из сборной (позднее лыжники все же вошли в состав национальной команды – Sports.ru). Будь я в сборной, то был бы настроен критически.

– И вы понимаете, о чем говорит Клэбо?

– Пожалуй, я его немного понимаю. В каждой ситуации всегда есть две стороны, и это как минимум пример того, что не все так гладко.

– За время пребывания в команде вы не ощущали, что есть какой-либо конфликт ценностей с федерацией?

– Лично я попадал в несколько неприятных ситуаций. Но в целом считаю, что сборная – это хорошее место.

Я все же думаю, что он (Клэбо) поедет на Кубок мира. И надеюсь, что все разрешится по-дружески.

Ну а если нет, то для меня это даже хорошо – пробиться на Кубок мира будет гораздо легче, – сказал норвежский лыжник Иверсен.

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