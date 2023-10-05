Эмиль Иверсен: «Думаю, что Клэбо поедет на Кубок мира. Ну а если нет, то для меня это даже хорошо – пробиться будет гораздо легче»

Эмиль Иверсен считает, что Йоханнес Клэбо будет выступать на Кубке мира.

Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам. Он еще не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, необходимое для участия в соревнованиях.

«Федерации нужно понимать, что у спортсменов тоже есть некоторые права, и важно, чтобы спортсмены могли делать что-то, исходя из своих ценностей», – ранее заявлял Клэбо.

– Был ужасный случай, когда Синдре Скара и Дидрика Тенсета исключали из сборной (позднее лыжники все же вошли в состав национальной команды – Sports.ru). Будь я в сборной, то был бы настроен критически.

– И вы понимаете, о чем говорит Клэбо?

– Пожалуй, я его немного понимаю. В каждой ситуации всегда есть две стороны, и это как минимум пример того, что не все так гладко.

– За время пребывания в команде вы не ощущали, что есть какой-либо конфликт ценностей с федерацией?

– Лично я попадал в несколько неприятных ситуаций. Но в целом считаю, что сборная – это хорошее место.

Я все же думаю, что он (Клэбо) поедет на Кубок мира. И надеюсь, что все разрешится по-дружески.

Ну а если нет, то для меня это даже хорошо – пробиться на Кубок мира будет гораздо легче, – сказал норвежский лыжник Иверсен.