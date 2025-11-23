❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Спицов выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 9-й

  • Спортс
Спицов выиграл коньковую разделку на соревнованиях в Кировске, Большунов – 9-й.

23 ноября в Кировске на соревнованиях «Хибинская гонка» мужчины выступили в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км. Победу одержал Денис Спицов.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Денис Спицов – 35.25,2

2. Савелий Коростелев – 14,3

3. Сергей Ардашев – 24,0

4. Артем Мальцев – 34,4

5. Илья Семиков – 40,5

6. Виктор Иванов – 55,9

7. Павел Соловьев – 56,5

8. Андрей Кузнецов – 56,9

9. Александр Большунов – 59,4

10. Сергей Волков – 1.04,4

11. Александр Ившин – 1.07,3

12. Иван Якимушкин – 1.16,0

13. Илья Порошкин – 1.19,5

14. Максим Зубцов – 1.21,3

15. Никита Родионов – 1.27,3

16. Андрей Алипкин – 1.27,5

17. Алексей Червоткин – 1.33,0 

18. Евгений Семяшкин – 1.43,7...

23. Александр Терентьев – 1.50,9

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
