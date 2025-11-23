❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Спицов выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 9-й
23 ноября в Кировске на соревнованиях «Хибинская гонка» мужчины выступили в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км. Победу одержал Денис Спицов.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
1. Денис Спицов – 35.25,2
2. Савелий Коростелев – 14,3
3. Сергей Ардашев – 24,0
4. Артем Мальцев – 34,4
5. Илья Семиков – 40,5
6. Виктор Иванов – 55,9
7. Павел Соловьев – 56,5
8. Андрей Кузнецов – 56,9
9. Александр Большунов – 59,4
10. Сергей Волков – 1.04,4
11. Александр Ившин – 1.07,3
12. Иван Якимушкин – 1.16,0
13. Илья Порошкин – 1.19,5
14. Максим Зубцов – 1.21,3
15. Никита Родионов – 1.27,3
16. Андрей Алипкин – 1.27,5
17. Алексей Червоткин – 1.33,0
18. Евгений Семяшкин – 1.43,7...
23. Александр Терентьев – 1.50,9