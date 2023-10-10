Далквист о конфликте Клэбо с федерацией: «В прошлом году я была в той же ситуации. Я поделилась с Йоханнесом своими мыслями»

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен Йоханнес Клэбо Майя Далквист Лыжи

Майя Далквист надеется на решение конфликта между Йоханнесом Клэбо и федерацией.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Далквист и норвежец Клэбо проводили тренировки в Юте, США.

Йоханнес все еще не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира. Далквист перед прошлым сезоном тоже покинула расположение своей сборной.

«В прошлом году я была в той же ситуации. Я поделилась с ним (с Йоханнесом) своими мыслями и рассказала о том, насколько ситуация улучшилась. Можно лишь надеяться, что и у него все будет в порядке», – сказала Далквист.

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