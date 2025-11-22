Горные лыжи. Кубок мира. Расса выиграл слалом, Маршан – 2-й, Макграт – 3-й
Пако Расса победил в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Гургле.
Горные лыжи
Кубок мира
Гургль, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Пако Расса (Франция) – 1.44,55
2. Арман Маршан (Бельгия) – 0,07
3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,09
4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,29
5. Танги Неф (Швейцария) – 0,65
6. Доминик Рашнер (Австрия) – 0,70
7. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) – 0,73
8. Линус Штрассер (Германия) – 0,76
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
