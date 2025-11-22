Горные лыжи. Кубок мира. Расса выиграл слалом, Маршан – 2-й, Макграт – 3-й

Пако Расса победил в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам в Гургле.

Горные лыжи Кубок мира Гургль, Австрия Мужчины Слалом 1. Пако Расса (Франция) – 1.44,55 2. Арман Маршан (Бельгия) – 0,07 3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,09 4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,29 5. Танги Неф (Швейцария) – 0,65 6. Доминик Рашнер (Австрия) – 0,70 7. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) – 0,73 8. Линус Штрассер (Германия) – 0,76