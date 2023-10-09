Менеджер сборной Норвегии: «Ведем диалог с Клэбо. Мы все хотим, чтобы Йоханнес вышел на старт в Руке»

Менеджер лыжной сборной Норвегии сообщил, что переговоры с Клэбо продолжаются.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо все еще не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мы ведем диалог и надеемся, что в ближайшее время обсудим последние детали. Мы все хотим, чтобы вышел на старт в Руке», – заявил Эспен Бьервиг.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-26 ноября в Руке (Финляндия).