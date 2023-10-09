Менеджер сборной Норвегии: «Ведем диалог с Клэбо. Мы все хотим, чтобы Йоханнес вышел на старт в Руке»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Менеджер лыжной сборной Норвегии сообщил, что переговоры с Клэбо продолжаются.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо все еще не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Мы ведем диалог и надеемся, что в ближайшее время обсудим последние детали. Мы все хотим, чтобы Йоханнес вышел на старт в Руке», – заявил Эспен Бьервиг.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-26 ноября в Руке (Финляндия). 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий