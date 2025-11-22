Лыжи. Турнир в Елливаре. Андерссон и Ангер выиграли классические «разделки» на 10 км, Илар и Юханссон – 2-е
Андерссон и Ангер победили в классических разделках на турнире в Елливаре.
Шведские лыжники Эбба Андерссон и Эдвин Ангер победили в классических «разделках» на 10 км на турнире в Елливаре.
Лыжные гонки
Турнир в Елливаре
Елливаре, Швеция
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Эбба Андерссон – 28.54,9
2. Моа Илар – 13,5
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 58,0
4. Моа Лундгрен – 1.16,3
5. Эвелина Крузелл – 1.30,2
6. Марта Русенберг – 1.32,1
Мужчины
1. Эдвин Ангер – 24.36,7
2. Лео Юханссон – 39,5
3. Алвар Мюльбак – 41,0
4. Эрик Руше – 47,4
5. Йеспер Перссон – 48,8
6. Густав Берглунд – 53,1
