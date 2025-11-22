Лыжи. Турнир в Елливаре. Андерссон и Ангер выиграли классические «разделки» на 10 км, Илар и Юханссон – 2-е

Андерссон и Ангер победили в классических разделках на турнире в Елливаре.

Шведские лыжники Эбба Андерссон и Эдвин Ангер победили в классических «разделках» на 10 км на турнире в Елливаре. Лыжные гонки Турнир в Елливаре Елливаре, Швеция 10 км, раздельный старт, классический стиль Женщины 1. Эбба Андерссон – 28.54,9 2. Моа Илар – 13,5 3. Надин Фендрих (Швейцария) – 58,0 4. Моа Лундгрен – 1.16,3 5. Эвелина Крузелл – 1.30,2 6. Марта Русенберг – 1.32,1 Мужчины 1. Эдвин Ангер – 24.36,7 2. Лео Юханссон – 39,5 3. Алвар Мюльбак – 41,0 4. Эрик Руше – 47,4 5. Йеспер Перссон – 48,8 6. Густав Берглунд – 53,1