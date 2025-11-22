  • Спортс
  • Лыжи. Турнир в Елливаре. Андерссон и Ангер выиграли классические «разделки» на 10 км, Илар и Юханссон – 2-е
Лыжи. Турнир в Елливаре. Андерссон и Ангер выиграли классические «разделки» на 10 км, Илар и Юханссон – 2-е

Андерссон и Ангер победили в классических разделках на турнире в Елливаре.

Шведские лыжники Эбба Андерссон и Эдвин Ангер победили в классических «разделках» на 10 км на турнире в Елливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Елливаре

Елливаре, Швеция

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Эбба Андерссон – 28.54,9

2. Моа Илар – 13,5

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 58,0

4. Моа Лундгрен – 1.16,3

5. Эвелина Крузелл – 1.30,2

6. Марта Русенберг – 1.32,1

Мужчины

1. Эдвин Ангер – 24.36,7

2. Лео Юханссон – 39,5

3. Алвар Мюльбак – 41,0

4. Эрик Руше – 47,4

5. Йеспер Перссон – 48,8

6. Густав Берглунд – 53,1

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
