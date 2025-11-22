  • Спортс
  • Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Венг победили в классических «разделках» на 10 км, Валнес и Фоснес – 2-е
24

Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Венг победили в классических «разделках» на 10 км, Валнес и Фоснес – 2-е

Клэбо и Венг выиграли классические разделки на турнире в Бейтостолене.

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Хайди Венг выиграли классические «разделки» на 10 км на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Хайди Венг – 27.53,8

2. Кристин Фоснес – 2,3

3. Юлие Дривенес – 9,6

4. Каролине Симпсон-Ларсен – 30,1

5. Анне Кьерсти Калво – 40,5

6. Ева Ингебригтсен – 46,8

7. Милла Андреассен – 54,7

8. Силье Ойре Шлинн – 55,1

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо – 23.29,7

2. Эрик Валнес – 11,5

3. Дидрик Тенсет – 13,0

4. Харальд Амундсен – 14,1

5. Андреас Фьюрен Рее – 20,9

6. Симен Хегстад Крюгер – 22,1

7. Уго Лапалю (Франция) – 24,6

8. Эмиль Иверсен – 24,7

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
