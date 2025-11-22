Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Венг победили в классических «разделках» на 10 км, Валнес и Фоснес – 2-е
Клэбо и Венг выиграли классические разделки на турнире в Бейтостолене.
Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Хайди Венг выиграли классические «разделки» на 10 км на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Хайди Венг – 27.53,8
2. Кристин Фоснес – 2,3
3. Юлие Дривенес – 9,6
4. Каролине Симпсон-Ларсен – 30,1
5. Анне Кьерсти Калво – 40,5
6. Ева Ингебригтсен – 46,8
7. Милла Андреассен – 54,7
8. Силье Ойре Шлинн – 55,1
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо – 23.29,7
2. Эрик Валнес – 11,5
3. Дидрик Тенсет – 13,0
4. Харальд Амундсен – 14,1
5. Андреас Фьюрен Рее – 20,9
6. Симен Хегстад Крюгер – 22,1
7. Уго Лапалю (Франция) – 24,6
8. Эмиль Иверсен – 24,7
