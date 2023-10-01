Вик Уайлд: «Хочу получить поддержку от Минспорта, чтобы я мог концентрироваться на победе на Олимпиаде-2026»

Теги сноуборд FIS сборная России (сноуборд) Министерство спорта России Вик Уайлд Олимпиада-2026 Лыжи

Вик Уайлд будет готовиться к Олимпиаде-2026, если его поддержит Минспорта.

«Я уже знал об этом решении (продлении отстранения россиян). Мы вернемся, когда мы вернемся.

Если Минспорта России поддерживает меня, когда я жду, тогда я буду готов выиграть международные соревнования. Если нет, тогда я не буду готовиться.

Мне 37 лет, отдал жизнь успеху в спорте, достиг всего, несмотря на большое количество проблем. Сейчас я только хочу получить поддержку, чтобы я мог концентрироваться на победе на Играх в Милане», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.

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3 комментария

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Hardy
ОИ 2026? Решил вернуться в США что ли?
+3
0
+3
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арап Петра Великого 3.0
Вангую - мин. спорта не будет поддерживать, а Вик не будет готовиться...
0
0
0
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exshepardjack
Ответ арап Петра Великого 3.0
Вангую - мин. спорта не будет поддерживать, а Вик не будет готовиться...
Вангую - мин. спорта будет поддерживать, а Вик не будет готовиться...
0
0
0
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