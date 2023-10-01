Вик Уайлд: «Хочу получить поддержку от Минспорта, чтобы я мог концентрироваться на победе на Олимпиаде-2026»

Вик Уайлд будет готовиться к Олимпиаде-2026, если его поддержит Минспорта.

«Я уже знал об этом решении (продлении отстранения россиян). Мы вернемся, когда мы вернемся.

Если Минспорта России поддерживает меня, когда я жду, тогда я буду готов выиграть международные соревнования. Если нет, тогда я не буду готовиться.

Мне 37 лет, отдал жизнь успеху в спорте, достиг всего, несмотря на большое количество проблем. Сейчас я только хочу получить поддержку, чтобы я мог концентрироваться на победе на Играх в Милане», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.