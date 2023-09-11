Вик Уайлд о «Звездах в Африке»: «На самом деле, мне не очень хотелось идти. У меня есть сложности с языком, плюс мой тип личности не подходит для таких шоу»

Сноубордист Вик Уайлд рассказал об участии в шоу «Новые звезды в Африке».

— ТНТ анонсировал тебя как участника шоу «Новые звезды в Африке». Сразу согласился на участие в телепроекте?

— На самом деле, мне не очень хотелось идти. У меня есть сложности с языком, плюс мой тип личности не подходит для таких шоу. Но в конце концов я решил согласиться и поехать в Африку.

— А ты смотрел предыдущие сезоны? Понимал, что тебя ждет?

— Не смотрю телевизор, у меня дома даже нет его.

— Тогда почему согласился поехать?

— Мой менеджер сказал, что нужно поехать на проект, что это важно для меня. Я не хотел его подводить.

— Какой твой главный страх?

— По правде говоря, я практически ничего не боюсь. Конечно, мне не нравятся тараканы, крысы, змеи и другие насекомые. В Африке они доставили мне дискомфорт.

— Ты не похудел на проекте, в Африке ведь не кормят?

— Да, там совсем не кормят. Не могу сейчас сказать, как все было. Проект еще не вышел в эфир, лучше все увидеть своими глазами, премьера состоится уже совсем скоро.

— Будешь ли смотреть шоу на ТВ, когда оно выйдет?

— Пока не могу сказать точно, получится или нет. Но мне всегда неловко наблюдать за собой на экране, – сказал двукратный олимпийский чемпион.