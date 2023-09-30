FIS оставила в силе отстранение российских лыжников на сезон-2023/24

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Ларс Оберг Лыжи

FIS оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

Об этом сообщил менеджер федерации лыжного спорта Швеции Ларс Оберг. Решение было принято на конференции FIS (Международной федерации лыжного спорта) в Цюрихе. 

«С точки зрения Швеции и всей Скандинавии, приятно, что FIS решила не менять свое мнение по поводу допуска России. Это было важно, поскольку вокруг этого вопроса существовала некоторая неопределенность.

Никакого обсуждения не было, просто была дана информация. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, нет каких-либо причин допускать сейчас Россию и Беларусь. Шведский олимпийский комитет поддержал нас. 

Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их не допускать. Швеция вместе со странами Северной Европы заняла эту линию, так что мы удовлетворены решением. К сожалению, приходится сохранять такой подход», – сказал Оберг. 

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4 комментария

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Bambuk Bambuk
Ждём слов Вяльбе: не очень-то и хотелось
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Сергей
Ща Ленусик дёрнет коньячку с утра и выдаст им по полной
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Олег Соколов
Очень жаль, что из-за некоторых неотпускающих власть правителей,мы теряем отличное поколение лыжников...
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dimitrii63
платёжки идут по всем федерациям, деньги не пахнут
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