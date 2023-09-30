FIS оставила в силе отстранение российских лыжников на сезон-2023/24

FIS оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

Об этом сообщил менеджер федерации лыжного спорта Швеции Ларс Оберг. Решение было принято на конференции (Международной федерации лыжного спорта) в Цюрихе.

«С точки зрения Швеции и всей Скандинавии, приятно, что FIS решила не менять свое мнение по поводу допуска России. Это было важно, поскольку вокруг этого вопроса существовала некоторая неопределенность.

Никакого обсуждения не было, просто была дана информация. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, нет каких-либо причин допускать сейчас Россию и Беларусь. Шведский олимпийский комитет поддержал нас.

Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их не допускать. Швеция вместе со странами Северной Европы заняла эту линию, так что мы удовлетворены решением. К сожалению, приходится сохранять такой подход», – сказал Оберг.