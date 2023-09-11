Вик Уайлд: «Люди, которые осуждают смену спортивного гражданства, сами могут уехать из страны при выгодных обстоятельствах»

Сноубордист Вик Уайлд рассказал о жизни в России.

— Твой менталитет за годы жизни в России как-то изменился?

— Особо нет. Я не привык мыслить в группе, у меня индивидуальное сознание, я всегда живу наедине с собой.

— Хорошо воспринимаешь русскую речь?

— Все зависит от ситуации. Когда шумно и люди говорят быстро, мне тяжело понимать язык.

— У тебя в России наверняка есть друзья, девушка. Как с ними общаешься?

— У меня есть друзья, есть подруга. Она русская, сейчас она много говорит на английском, но раньше мы общались только на русском. В Петербурге у меня больше друзей, чем в Москве, здесь люди более спокойные.

— А на родине у тебя остались друзья и родственники?

— В Америке у меня пять близких друзей и брат с мамой.

— Как отнеслась твоя семья к идее получить российское гражданство?

— Тогда они поддержали меня.

— Обсуждаешь ли ты с американскими друзьями политическую обстановку в мире?

— Обычно мы не говорим о политике. Мои друзья — занятые люди, они не думают об Украине, о политическом конфликте.

— Они не советуют уехать из России?

— Нет.

— Поддерживаешь спортсменов, которые меняют спортивное гражданство в текущих реалиях?

— Да. Это жизнь, мы живем ее один раз. Ты должен поступать так, как будет лучше для тебя. Думаю, люди, которые осуждают смену спортивного гражданства, сами могут уехать из страны при выгодных обстоятельствах. Мы же не осуждаем хоккеистов, которые играют и зарабатывают большие деньги в НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.