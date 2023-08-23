Вик Уайлд станет участником шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Теги телевидение сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Сноубордист Вик Уайлд станет участником второго сезона шоу «Новые звезды в Африке».

«Вику Уайлду придется тяжелее остальных, ведь ему в прямом смысле слова придется искать общий язык с остальными участниками и преодолевать языковой барьер.

Также Вик столкнется со своим самым большим страхом – крысами. И не только в переносном значении, но и в прямом», – рассказали в пресс-службе ТНТ. 

Ведущими шоу снова станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участники будут бороться за приз в 5 миллионов рублей. 

«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
лучшая спортивная новость на сегодня
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yurist Cherchesova
С дзюбой столкнётся? Тогда пусть прячет деньги в трусы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
naghtydogg
Он в ЧВК вступил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
Кто-то смотрит этот канал для дегенератов?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Что ещё за Вика?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Не тот ли это Вик Уайлд американец который в Олимпиаде в Сочи-2014 Золотую медаль для России выиграл??? Если мне не изменяет память его жена сноубордиста тоже медаль завоевала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomas Nepotrebko
у спортса снова появится повод пересказывать каждый выпуск этого странного шоу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий