Вик Уайлд станет участником шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Сноубордист Вик Уайлд станет участником второго сезона шоу «Новые звезды в Африке».

« придется тяжелее остальных, ведь ему в прямом смысле слова придется искать общий язык с остальными участниками и преодолевать языковой барьер.

Также Вик столкнется со своим самым большим страхом – крысами. И не только в переносном значении, но и в прямом», – рассказали в пресс-службе ТНТ.

Ведущими шоу снова станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участники будут бороться за приз в 5 миллионов рублей.

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