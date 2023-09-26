Губерниев о словах Вяльбе про Большунова и нейтральный флаг: «Саша – взрослый дяденька и сам решит без подсказок, как ему поступить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Губерниев считает, что Большунов сам решит, выступать ли в нейтральном статусе.

«У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой», – заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Елена Валерьевна давно уже живет при Николае Павловиче Романове до отмены крепостного права. Понятно, что в ее сознании давно дремучий XIX век. Саша Большунов – взрослый дяденька и сам решит без подсказок, как ему поступить.

Александр Сергеевич Пушкин очень верно написал, что, если ты хочешь быть владычицей морскою, чтобы жить в Окияне-море, чтобы служила тебе рыбка и была б на посылках, в этом случае следующая остановка – это разбитое корыто, к которому сейчас очень уверенно идет Вяльбе», – сказал Дмитрий Губерниев.

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...

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5 комментариев

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Vladislav Zhalobkevich
Судя по тому, что иногда говорит Большунов - более подходящее слово "великовозрастный". Спорт-интернаты, ограниченный клуб общения и интересы оставили на нём большую печать.
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Сергей Жарковский
Сказки Пушкина вспомнил, видать в бытность спортсменом, здорово веслом по голове прилетело.
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Лжетрофеич
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Судя по тому, что иногда говорит Большунов - более подходящее слово "великовозрастный". Спорт-интернаты, ограниченный клуб общения и интересы оставили на нём большую печать.
да просто тут всё. Росгвардия. "Сам он решит", ага-ага
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Денис Погодин
губошлёпа никто не спрашивал
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evgeniy
Если Вяльбе - Пушкинская старуха, Губошлеп - поп толоконный лоб.
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