Губерниев считает, что Большунов сам решит, выступать ли в нейтральном статусе.

«У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой», – заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Елена Валерьевна давно уже живет при Николае Павловиче Романове до отмены крепостного права. Понятно, что в ее сознании давно дремучий XIX век. Саша Большунов – взрослый дяденька и сам решит без подсказок, как ему поступить.

Александр Сергеевич Пушкин очень верно написал, что, если ты хочешь быть владычицей морскою, чтобы жить в Окияне-море, чтобы служила тебе рыбка и была б на посылках, в этом случае следующая остановка – это разбитое корыто, к которому сейчас очень уверенно идет Вяльбе», – сказал Дмитрий .

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...