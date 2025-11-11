У Сергея Устюгова пропали лыжи и палки

Лыжник Сергей Устюгов сообщил, что у него пропал инвентарь.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, что потерял лыжи и палки.

Сейчас спортсмен тренируется в Ханты-Мансийске.

«Начал тренироваться, голова иногда не варит. И как-то на одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил свои лыжи с насечкой и палки. И опомнился только спустя сутки – представляете, как я устал.

Может, кто-то увидит – просьба вернуть лыжи. Вроде и по камерам посмотрели, и в боксы зашли, но лыж нет», – сказал Устюгов.