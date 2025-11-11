6

У Сергея Устюгова пропали лыжи и палки

Лыжник Сергей Устюгов сообщил, что у него пропал инвентарь.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, что потерял лыжи и палки. 

Сейчас спортсмен тренируется в Ханты-Мансийске. 

«Начал тренироваться, голова иногда не варит. И как-то на одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил свои лыжи с насечкой и палки. И опомнился только спустя сутки – представляете, как я устал.

Может, кто-то увидит – просьба вернуть лыжи. Вроде и по камерам посмотрели, и в боксы зашли, но лыж нет», – сказал Устюгов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Сергея Устюгова
logoСергей Устюгов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
16 октября, 06:13
Наталья Матвеева: «Устюгов уже понимает свой возраст и думает, чем заняться. Как говорят, «добегивает»
25 августа, 07:24
Евгений Дементьев: «Надеемся, что все-таки дадут допуск на Олимпийские игры. Спортсмены всегда мечтают до последнего, поэтому, думаю, все равно все готовятся»
9 августа, 14:33
Главные новости
Полиция организовала проверку после пропажи инвентаря у Сергея Устюгова
10 минут назад
Бородавко о том, что Большунов пропустил соревнования в Ханты-Мансийске: «Он здесь тренируется. Решили пока не стартовать»
вчера, 19:48
Дмитрий Губерниев: «Сомневаюсь, что объединенную федерацию лыжных видов спорта возглавит Вяльбе»
вчера, 18:49
Колобков об апелляции лыжников в CAS: «Если у FIS будет желание затянуть этот вопрос, даже если суд встанет на нашу сторону, они легко это сделают»
вчера, 13:39
«Скоро они будут к нам проситься, а не мы к ним». Федор Конюхов о недопуске российских лыжников на турниры FIS
вчера, 11:57
Лыжи. «Югория. Первый снег». Мальцев и Никитина победили в коньковых «разделках», Митрошин и Пеклецова – 2-е, Червоткин – 8-й, Спицов – 10-й
вчера, 11:33
Губерниев поздравил Канделаки с 50-летием: «Блистательный профессионал мирового телевидения, еще и спортивного ТВ. Человек продолжает идти вперед, пробивая стратосферу в космос»
вчера, 07:25
Лыжи. «Югория. Первый снег». Баранова и Митрошин выиграли коньковые спринты, Мальцев и Пантрина – 2-е
9 ноября, 14:51
«Это был жестокий опыт для нашей семьи». Клэбо рассказал, что его отцу диагностировали лейкемию – тогда лыжнику было 10 лет
9 ноября, 13:45
«Повылезали хреновы блюстители нравственности. Господа, идите в сад». Губерниев о противниках показа Олимпиады-2026 в России
9 ноября, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47